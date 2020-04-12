　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兒子「不寫作業」打電動　媽媽「氣到跳水」抬上岸四肢都僵硬了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼兒子「不寫作業」只打電動　媽媽「氣到跳水」拉上岸四肢僵硬。（圖／翻攝海峽都市報）

▲婦人被救上岸接受急救。（圖／翻攝微博

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州一名婦人10日下午突然從大橋上跳入江中，被路過的行人發現後救回岸上搶救，幸好沒有生命危險。知情者透露，婦人是因為兒子不願意寫作業，又一直打電動，母子發生爭吵後，婦人氣不過才會一時衝動跳江。

根據《揚子晚報》報導，婦人是在下午3點從泉州的筍江大橋跳下的，被橋上一名騎著電動車的王姓男子，以及正在橋下的水上救援隊隊員潘國樹發現，王姓男子馬上停車報警，潘國樹則找了隊友準備救人。

潘國樹表示，他原本正在橋下鍛鍊，突然聽到一聲巨響，然後就看到一名婦人漂浮在水面上，馬上想展開救援，不過，當時正好是大退潮，江水很急，一時無法找到下水點救人。

不過，幸好是退潮，婦人一直漂浮在水面上，並沒有下沈，潘國樹於是找了隊友陳獻文趕緊拿著救生圈一路追，終於在舊筍江橋流域，倆人合作將婦人救上岸。從影片中可以發現，幾名熱心的群眾一起把婦人從水中抬上了岸，大家輪流做起胸外按摩。

潘國樹指出，婦人被救上來時，全身濕淋淋，臉色發青，四肢僵硬，完全沒有反應，經過幾分鐘的搶救，吐出了幾口水，才有了微弱的脈搏跟呼吸，警方及救護人員正好也來到現場，立刻將人送到醫院治療。

知情者透露，婦人今年36歲，因兒子一直打遊戲不肯寫作業，母子發生爭吵，婦人一時氣不過，於是衝動跑去跳了江。

▼熱心民眾也協助將婦人拉上岸。（圖／翻攝海峽都市報）

▲▼兒子「不寫作業」只打電動　媽媽「氣到跳水」拉上岸四肢僵硬。（圖／翻攝海峽都市報）

ET快訊
獨／護國舞小姐吹哨關鍵曝！最毒確診台商嗆「1句話」她嚇壞..
故意出國！1家5口泰國爽玩41天　嬤隔離期嗑感冒藥…回大陸後
酒店妹「超兇照」起底！舞廳停業轉戰小吃店..凌晨酒駕撞死人辯
一句「呃」評台灣捐口罩惹議！起底新加坡總理夫人是「製造商董事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

全球疫情不可測！　鍾南山：現在還不是摘口罩時候

兒子「不寫作業」打電動　媽媽「氣到跳水」抬上岸四肢都僵硬了

2.2萬公里邊境防疫戰！　重要關口急封閉「剩貨運通行」

辦母後事為「扶養爸爸」大吵　弟持刀殺哥嫂、大姪女3死…11歲小姪女重傷

群體免疫是最消極做法！　鍾南山：疫苗不會很快上市

呼籲中美經貿團隊開會　崔天凱：中國仍在落實首階段協議內容

中國隱瞞病例？　陸專家「超專業回應」戳破盲點：藏不住的

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

全球疫情不可測！　鍾南山：現在還不是摘口罩時候

兒子「不寫作業」打電動　媽媽「氣到跳水」抬上岸四肢都僵硬了

2.2萬公里邊境防疫戰！　重要關口急封閉「剩貨運通行」

辦母後事為「扶養爸爸」大吵　弟持刀殺哥嫂、大姪女3死…11歲小姪女重傷

群體免疫是最消極做法！　鍾南山：疫苗不會很快上市

呼籲中美經貿團隊開會　崔天凱：中國仍在落實首階段協議內容

中國隱瞞病例？　陸專家「超專業回應」戳破盲點：藏不住的

全台3處超好拍「天堂階梯」景點　伸手就能摸到天空、180度看大地星河

全國最嚴格！台中市府連3晚抽檢KTV　還會更密集檢查防疫

《夫婦的世界》金喜愛戴的定情戒指好諷刺　但又美得讓人想要

送星口罩總理夫人「呃」回應　經部曾提醒口罩原料缺乏

台26線車城路段追撞事故！小客車「翻覆路中央」釀8傷

陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

李新婚前某男友愛遲到　老爸認證後道出一席話...斷了戀情

郭書瑤路上慘掉名牌錢包！　IG急發文求救…隔120分鐘結局暖翻

快訊／台鐵又出事！桃園至內壢站平交道釀死傷　南下北上列車延誤

新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

大陸熱門新聞

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

恐怖班機！機上80起疑似病例

他隔離14天回家…隨後確診了「還是重症」

人民日報：台灣吹噓防疫獲國際認可

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

對不起！你不准飛台灣　被註記黑名單台幹「闖關被攔截」

拿包裹後忘洗手　他成無症狀患者

中國隱瞞病例？張文宏回應戳破盲點

兒子不寫作業　媽媽「氣到跳水」不活了！

辦母後事為「扶養爸爸」大吵亮刀　弟砍哥一家3死1傷

走樓梯見「毛毯捲」　目擊女「血壓飆200」哭：見到鬼！

俄國→上海「恐怖班機」51人確診！

幫小孩撿風箏　父母慘「雙雙截肢」

解放軍075兩棲攻擊艦大火　船尾「焦黑一片」

更多熱門

相關新聞

竹林傳來奇怪聲音　是長髮黑衣女

竹林傳來奇怪聲音　是長髮黑衣女

苗栗一名43歲潘姓女子，2日下午因與男友吵架竟負氣跳河，沒想到潘女卻在河邊竹林被卡住，一名黃姓里長恰好在河床邊的菜員工作，聽到附近傳來奇怪的掙扎聲，嚇得趕快報警，警消到場後才發現是尋短的潘女遭卡住，不過因潘女怒氣未消、情緒激動，警消花了一番功夫才順利安撫。

NBA擬定舉辦僅限球員打的2K聯賽

NBA擬定舉辦僅限球員打的2K聯賽

肥宅養成計畫！屁兔萌定格當饋手

肥宅養成計畫！屁兔萌定格當饋手

婦與兒子吵架外出鬧自殺

婦與兒子吵架外出鬧自殺

門外有毒我怕怕！各大遊戲折扣整理

門外有毒我怕怕！各大遊戲折扣整理

關鍵字：

跳水跳江跳河不寫作業打電動

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

閃亮亮退出硬漢兄弟！

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面