兒子「不寫作業」打電動　媽媽「氣到跳水」抬上岸四肢都僵硬了

▲婦人被救上岸接受急救。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州一名婦人10日下午突然從大橋上跳入江中，被路過的行人發現後救回岸上搶救，幸好沒有生命危險。知情者透露，婦人是因為兒子不願意寫作業，又一直打電動，母子發生爭吵後，婦人氣不過才會一時衝動跳江。

根據《揚子晚報》報導，婦人是在下午3點從泉州的筍江大橋跳下的，被橋上一名騎著電動車的王姓男子，以及正在橋下的水上救援隊隊員潘國樹發現，王姓男子馬上停車報警，潘國樹則找了隊友準備救人。

潘國樹表示，他原本正在橋下鍛鍊，突然聽到一聲巨響，然後就看到一名婦人漂浮在水面上，馬上想展開救援，不過，當時正好是大退潮，江水很急，一時無法找到下水點救人。

不過，幸好是退潮，婦人一直漂浮在水面上，並沒有下沈，潘國樹於是找了隊友陳獻文趕緊拿著救生圈一路追，終於在舊筍江橋流域，倆人合作將婦人救上岸。從影片中可以發現，幾名熱心的群眾一起把婦人從水中抬上了岸，大家輪流做起胸外按摩。

潘國樹指出，婦人被救上來時，全身濕淋淋，臉色發青，四肢僵硬，完全沒有反應，經過幾分鐘的搶救，吐出了幾口水，才有了微弱的脈搏跟呼吸，警方及救護人員正好也來到現場，立刻將人送到醫院治療。

知情者透露，婦人今年36歲，因兒子一直打遊戲不肯寫作業，母子發生爭吵，婦人一時氣不過，於是衝動跑去跳了江。

▼熱心民眾也協助將婦人拉上岸。（圖／翻攝海峽都市報）

