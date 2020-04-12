王炳忠再質疑蔡政府說謊打臉：只通報WHO人傳人，卻不告訴台灣人是何居心？

▲王炳忠認為，「蔡當局幫大陸證明了並無隱匿，則過去說大陸隱匿的就是謊言！」（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／綜合報導

針對世界衛生組織（WHO）宣稱，台灣沒明確提出新冠肺炎「人傳人」警告。中央流行疫情中心指揮官陳時中11日公布電子郵件內容表示，其中2個詞已點出病毒會人傳人，痛斥WHO「內行人講外行話」。而新黨發言人王炳忠12日再度質疑，他說，政府說了一個謊就只有再編一個謊，最後就是不斷自我打臉，「牛皮吹破了，國王新衣終究是會被揭穿！」

指揮官陳時中11日出席記者會時，公開政府2019年12月31日寄給WHO的電子郵件，並用英文唸出書信內容。他強調，內文已特別提及「非典型肺炎（Atypical pneumonia）」與「隔離治療（Isolated for treatment）」，「如果說隔離治療不是警訊，什麼才是警訊？」

陳時中表示，任何公共衛生學者或醫師等專業人員看見兩個詞後，應該都能明白什麼樣的病患需要被隔離治療，進一步研判該等病患有「人傳人」的可能，硬要扯台灣沒有「明示」根本是「內行人講外行話」；而且當時台灣境內沒有任何病例，「明示」該疾病已人傳人才是「誤導訊息」。

▲▼陳時中公布電郵全文。（圖／指揮中心提供、攝影中心攝）

陳時中進一步反問，如果不是會員國的台灣都已告訴WHO了，身為會員國的中國有沒有和IHR說，如果沒有，「這不是隱瞞，什麼叫做隱瞞」；如果中國有講，那就要再問WHO，「這不是失職，什麼叫做失職」。他認為，WHO對此事件要坦誠以對，積極處理後續相關事情，不要轉移焦點一錯再錯。

陳時中公開電郵內容後，王炳忠在11日傍晚在臉書批評，「蔡英文當局的官員想騙大家都看不懂英文？去年12月31日給WHO的郵件，通篇哪一個字提到『人傳人』？才指控WHO說台灣沒講『人傳人』是斷章取義，現在公布郵件，證明原來是自己在斷章取義。而且到底是要斷哪一『章』，才能取出『人傳人』的『義』？難道是無字天書，佛曰不可說，和民進黨有緣者才能領悟？」

王炳忠說，「疾管署莊人祥再拗，說雖未提及『人傳人』，但有強烈暗示。看看這封郵件，其實台灣提供給WHO的唯一資訊，就是12月30日武漢市健康委員會發布的緊急通知，這就是所謂『暗示』。」

▼王炳忠質疑蔡政府說謊。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

王炳忠認為，「如果根據大陸這份通知，就能知道這種有別於SARS的非典型肺炎會『人傳人』，那就反證大陸根本沒有隱匿疫情。台灣對於可能會『人傳人』的『領悟』，就來自於大陸的公告。」

王炳忠強調，全世界確認這種肺炎會「人傳人」，是來自今年1月鍾南山的結論，「台灣沒什麼好再鬼扯邀功，或者幫美國為其防疫不力卸責。」

而王炳忠12日清晨又發文說，從12月31日到1月6日，蔡當局的疾管署都說「不明肺炎」不確定是否會「人傳人」；可如今蔡當局卻說，12月31日台灣就率先通報WHO會人傳人，「那只告訴WHO，卻不告訴自己台灣人，這是什麼心態？是何居心？」

王炳忠寫道，如果引用大陸早就公告的通知，就能「強烈暗示」會人傳人，不就表明大陸已通知全世界，包括台灣也都被「強烈暗示」，「蔡當局幫大陸證明了並無隱匿，則過去說大陸隱匿的就是謊言！說了一個謊，就只有再編一個謊，最後就是不斷地自我打臉！真誠奉勸：一切如實陳述就好。牛皮吹破了，國王新衣終究是會被揭穿！」

▼指揮中心公布電郵全文。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布電郵全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards

中文翻譯：

根據今日新聞媒體報導，中國武漢至少有七起非典型肺炎病例，當地衛生當局回復媒體表示，這些病例並非SARS；不過，檢體仍在檢驗中，且病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享，我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。

▼王炳忠臉書發文。（圖／翻攝王炳忠臉書）