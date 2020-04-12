呼籲中美經貿團隊開會　崔天凱：中國仍在落實首階段協議內容

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

正值新冠肺炎疫情在美蔓延，中國駐美大使崔天凱在日前接受採訪時說，中方仍在執行中美第一階段經貿協議內容，「希望我們能繼續落實。」並呼籲兩方團隊召開視訊會議，在不斷變化的形勢下，就經濟進行下一步的協調、討論。

據中新社報導，崔天凱是在4月初接受歐亞集團總裁布雷默採訪時做上述表示，該採訪內容也於當地時間11日，於美國公共廣播公司各平台播放。

▲崔天凱在華盛頓接受歐亞集團總裁布雷默主持的GZERO WORLD節目連線採訪。（圖／取自人民網）

崔天凱指出，中美第一階段經貿協議的達成，主要歸功於兩國經貿團隊的努力，達成協議也是為了互利共贏。 「據我了解，儘管過去數週我們面臨著這樣的嚴峻局面，大家還是在努力落實第一階段協議。」

他進一步說明，中方仍在執行協議的內容，包括從美國購買農產品、取消外國公司進入中國金融市場的限制等。面對新冠肺炎疫情，崔天凱建議，兩國經濟團隊能坐在一起，或召開視訊會議，協調應對當前的國際情勢。

崔天凱表示，中國駐美使館目前有三項主要工作，包括推進中美抗疫合作、共同穩定市場和經濟民生等，以及確保「一個有利於兩國合作的輿論民意氛圍。」他接著說，抗擊新冠肺炎疫情需要加強國際合作，要摒棄利用他人苦難謀取政治私利的行為。

崔天凱也坦言，中國正在盡最大努力恢復供應鏈、恢復生產，但目前還沒全面恢復產能，「這在很大程度上取決於我們的抗疫努力，要確保不會出現第二波疫情，同時也取決於國際金融市場的穩定程度。」表示會努力保證全球醫療物資的供應。

據了解，歷經18個月角力的中美貿易戰後，中美在1月15日終於簽署第一階段貿易協議，此階段協議中，共分成7大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易與爭段解決等，預計將在簽署後的30天開始生效。在此之後，中共總書記習近平於1月20日，公開表示對於疫情「必須引起高度重視，全力做好防控工作。」

▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

►生火了！連我媽都用到發光