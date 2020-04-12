長期旅居美國！案384返台確診...還來不及註記　妻「有症狀」昨也搭機回來

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，但傳出國內案384確診個案的太太，疑似在美國出現症狀，但昨日也搭機從美國回來。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名婦人因為註記時，已經上飛機了，下飛機時沒有相關症狀，但也有馬上把她送檢。

有報導指出，昨從美國搭機返台的一名婦人疑似已有症狀，且她先生是確診個案，但航空公司接到訊息時，班機已經快降落，來不及安排座位，引發爭議。對此，陳時中證實，該案為案384的太太，在疫調時知道有這樣的狀況，會去跟航空公司做註記，不過，該案因註記時人已經上飛機了，但她下機時沒有相關症狀，不過有馬上送檢。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

指揮中心發言人莊人祥補充，當指揮中心4月10日晚上知道該名婦人可能從美國回來的時候，就請移民署做註記，但是註記後才知道她其實已經坐飛機要回來。該婦人在降落後由同仁上機請她下來，她是最後下機的，後來也馬上後送到醫院去檢查，目前已採檢通報。

但婦人是否有相關症狀還上機？莊人祥說，她沒發燒，但有咳嗽症狀還有拉肚子，但婦人是說因為喝牛奶關係。至於在機上是否有相關防疫措施？他表示，事實上目前只要國籍航空登機前都會量體溫，只要有體溫過高就不會讓他上機，現在機位比較鬆，航空公司也都盡量讓每位乘客坐比較寬鬆，也要所有旅客在飛機上戴口罩。

根據指揮中心公布資料，案384長期旅居美國，4月3日出現咳嗽有痰症狀，4月10日入境，因主動申報有不適症狀，由機場採檢通報，於11日確診。

▲桃園機場實施嚴格防疫作業。（圖／桃園機場提供）