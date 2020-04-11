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已婚早餐店老闆愛戀洗頭妹　女傳訊「我會讓你快樂似神仙」男遭重罰25萬

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▲搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲早餐店老闆揉胸洗頭小妹，猥褻犯行遭罰25萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

經營早餐店的王姓男子與在美髮店擔任助理的洗頭小妹晴晴（化名）年齡相差甚鉅，28歲的晴晴因常去早餐店用餐而認識王男，2人互加LINE後，王男不僅常傳送性暗示的A片給晴晴，甚至還以約吃飯為由，2度趁機於四下無人之際環抱、親吻、搓揉晴晴胸部。晴晴弟弟發現患有輕度智能障礙的姊姊遭猥褻，憤怒提告，法官審結刑事判王男無罪；民事部分判他須賠償25萬元。可上訴。

王男與妻子在台中市區經營早餐店，2人婚後育有3名身心障礙子女。在美髮店擔任洗頭小妹的晴晴因常去早餐店用餐而認識王男，2人雖然年齡差很多歲，但互加LINE後成為好友後，卻以「哥哥」、「辣妹」互稱，期間王男不僅會不時傳送性暗示A片給晴晴，2人也多以輕挑、挑逗語氣或與性相關用語對話，且晴晴明知王男有老婆，還會向王男告白說，「想要上床」、「想被包養」，明顯道德感薄弱。

後來，王男更直接以相約吃飯為由，2次邀晴晴與出門，但實際上他都會在無人之際趁機解開晴晴胸罩背扣，撫摸她胸部或隔著褲子摸下體，一次是在車上，一次是在王男家中。晴晴弟弟發現患有輕度智能障礙的姊姊遭侵犯後，氣得告上法院，同時也向王男求償60萬元。

刑事部分，法庭上王男辯稱「不知到晴晴患有智能障礙」，他認為因為2人對話過程中，晴晴也都會有一些性暗示內容，這讓他難以感受到晴晴有性自主意識缺乏的問題。法官經了解發現，就連晴晴的美髮院老闆及晴晴的乾媽都不知道晴晴患有智能障礙，認為王男確實是陷入錯誤，誤以為是男歡女愛，判王男無罪。

但民事部分，法院勘驗雙方對話紀錄發現，因晴晴曾傳送，「星期一屁股打50大板」、「皮鞭伺候」、「星期一我一定好好虐待你」、「你會爽到中風」、「我會讓你快樂似神仙」等話給王男，法官認為依常情，正常女子不可能會傳送這些對話給年齡大於自己父親的長輩，也不可能要求長輩傳送不雅圖片或A片給自己，可見晴晴行為舉止明顯與常人有異，這部分王男應該發覺有異狀，因此就算刑事法院判決無罪，但在一般社會大眾所認定的善良風俗下，王男行為確實已侵害晴晴身體及隱私等權利，判他須賠償25萬元。可上訴。

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