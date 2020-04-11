火辣闆娘也下海服務...雙飛一次2200！常客壞到一半遭破門　她求饒：我錯了

▲林女被判4月徒刑、緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名林姓女子是一間養生館負責人，卻媒介另名女子「花花」（化名）為男客進行性交易，甚至自己也曾經下海雙飛，遭警方當場查獲。對此，台南地院審理後依共同犯圖利容留猥褻罪，判她4月徒刑，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日。

判決指出，林女為一間養生館的負責人，而他雇用了一名櫃台人員「阿雨」（化名），共同犯意聯絡，意圖營利，媒介成年女子，以1200元的代價與不特定男客從事半套性交易，所得則由小姐、養生館互相平分，而林女除了是負責人以外，也會下海擔任服務小姐。

其中，一名陳姓常客於2019年間數度前往養生館消費，並多次指定與花花從事半套性交易，而當他第三度前往養生館時，花花向他介紹了「雙飛2200」的消費方式，經他同意後，花花隨即與林女一同按摩陳男的生殖器，但過了約40分鐘，就遭到警方當場查獲，並扣下含有精液的衛生紙、消費帳單。

對此，台南地院審理後認為，林女不思以正當途徑取材，以此營利的方式已經破壞社會善良風俗，審酌她被告後，於庭上認錯坦承犯行，因此依法判她4月徒刑，緩刑2年，並於緩刑期間繳納公庫新台幣5萬元。

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