小男生「拒戴粉紅口罩」！急診醫暖PO示範照…抱怨「唯一敗筆」：哼

▲白永嘉醫師身穿粉紅色防護衣，抱怨「唯一敗筆」讓網友讚翻。（圖／截自《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》粉專）

記者李佳蓉／採訪報導

在12日例行記者會上，有媒體提出，家長反映小男生拒戴「粉紅色口罩」上學，會被同學嘲笑，指揮官陳時中回應後，隔日更率領全員戴粉口罩出席記者會，在網路上也掀起響應打破刻板印象的活動。急診醫師白永嘉今（14）日暖PO示範照，身穿粉紅色防護衣，卻抱怨「唯一敗筆」，在文末忍不住「哼」了一聲表達不滿，網友全讚翻。

記者會上有媒體提問，因為買口罩無法選擇顏色，有家長反映兒子不肯戴粉紅色口罩上學，會被同學嘲笑，請問指揮中心是否觀察到家長的煩惱及防護措施？對此，陳時中回應，這個問題已持續多日，「我們也很煩惱」，但還是得從配送線著手；不管買口罩、賣口罩都很辛苦，也請大家多多體諒。

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昨（13）日指揮官陳時中率領全員戴「粉色口罩」出席，希望打破偏見，陳時中說：「口罩（不管）什麼顏色都一樣，每個人都可以戴。」還舉出自己小時候看的卡通影片《粉紅豹》表示，「這是那時非常紅的顏色！」

▲中央流行疫情指揮中心昨（13）日例行記者會上，全員特別清一色戴著「粉紅色口罩」出席。（圖／ETtoday攝影中心攝）

急診科醫師白永嘉也在粉專暖PO示範照，只見他身穿粉紅色防護衣、戴著白色N95口罩及面罩，不解「粉紅色明明好好看啊！當我還是個小男孩的時候，超喜歡粉紅豹，現在長成一個男子漢之後，也超愛粉紅色。」

白永嘉接著說，「我們急診穿粉紅色的隔離衣，為什麼沒有粉紅色的N95 、髮帽和面罩？哼！」內心渴望整套配備都是粉紅色。他受訪時也呼籲，「我們在台灣太幸福了，國外好多人沒有口罩用，希望大家不要挑剔顏色，幸福寶島，就是太爽。」

該篇貼文也被網友讚爆：「粉紅色明明很好看。只要能保護到醫護人員及國人的健康，什麼顏色都是好顏色」「我兒子也超愛粉紅色的。所以媽媽買口罩時完全無壓力，有什麼買什麼，買什麼用什麼」「一連串的激勵，小朋友們會受到感染而扭轉彆扭心態的！」「有口罩可以戴已經很幸福了！」「男生穿粉紅色其實很好看欸」「暖暖的」。