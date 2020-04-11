觀光區飲料店爆慘！女老闆淚「週轉金都用完了」　2原因難解...同行秒懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

受到疫情衝擊，餐飲業、旅遊業叫苦連天，有的甚至不堪虧損倒閉。一名女老闆在觀光地區經營飲料店，如今生意慘淡，週轉金也噴光，重點是家中還有老小要養，讓她心力交瘁，不知該如何是好。

女老闆在爆怨公社提到，「該死的新冠肺炎，已經持續了4個多月。我自己開飲料店，在觀光地區，冬天是淡季現在眼看快夏天，生意依舊沒起色，雖然政府每天都說會有補貼，對我們而言根本沒有實質幫助。」

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她表示，現在每個月、每天都在虧損，而週轉金也因房租、人員開銷、原物料、水電等，全都用完了，「家中還有老老小小要養，真的快撐不住，日子真的哭哈哈。」

▲店家苦不堪言。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文一出引起共鳴，網友們紛紛回應，「建議認賠殺出，等待時機東山再起」、「這時期9成店家應該都慘，彼此加油囉！撐得過...未來就是妳的了」、「如果沒看錯，樓主所在地就是一個靠觀光客的地區啊，居民並不是很多，要外送給誰」、「辛苦妳了，我有朋友已經倒店」、「振興經濟本來就是看得到吃不到」。

不少同行或受到影響的行業也直呼，「我做包車旅遊，3月份原本有40團進來...被退光光，現在收入0，只能去做兼職了」、「觀光區飲料店+1，真的快升天」、「頂住啊！餐飲業的夥伴們」、「尤其有店租壓力真的很難受」、「夜市也是一樣慘兮兮」。

最後，原po無奈透露，她家的店位在較偏遠的觀光區，所以沒有外送平台的服務，而且店面是有簽約的，所以無法說停就停。