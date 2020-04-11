好心載他去國小同學家　找你一下午！警傻眼：那人就是你

▲曾姓老翁拿著聯絡備忘錄稱要找國小同學，沒想到就是本人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名老先生日前在路口徘迴許久，手上還拿著聯絡備忘錄，一直喊著要找曾姓國小同學，民眾見狀後向派出所報案，巡邏員警到場後，答應護送老先生到國小同學住家，沒想到抵達目的地，屋內的人卻著急地跑出來大喊：「你去哪裡了，找了一個下午」，警方才知道，原來老先生口中稱要找尋的國小同學，就是曾姓老先生本人。

▲家屬著急地跑出來，對著老先生大喊：「你去哪裡了，找了一個下午」。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民第二分局鼎山所警員林峻毅、黃瑞菊於日前在轄區巡邏時，接獲民眾報案，指稱有位老先生在大豐一路上徘迴許久，員警抵達現場後，發現老先生手上拿著一張泛黃的小學同學聯絡備忘錄，口中一直喊著要去找尋曾姓小學同學，員警先安撫老先生的情緒，並答應他，願意護送前往小學同學住家，隨後就依照備忘錄上的地址，找到了昌裕街內老先生所稱的同學住家。

▲家屬著急地跑出來，對著老先生大喊：「你去哪裡了，找了一個下午」。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到剛抵達備忘錄上所寫的地址，屋內就有人著急地跑出來，大喊：「你去哪裡了，找了一個下午」，並對著警方頻頻道歉，員警這才知道，原來老先生口中稱要找尋的國小同學，就是他本人。經了解，曾姓老先生高齡94歲，曾多次外出卻忘了回家的路。

為了防止老人找不到回家的路，高雄市警察局也提醒家屬，可以到社會局申請「安心手鍊」，這條手鍊上印有當事人姓名及家屬聯絡資料，可以讓迷途長者在最短的時間內回到溫暖的家。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

陳時中喊人流管制！一張照曝社交距離 瑞豐夜市攤商心酸喊：自然有



獨／無視疫情！各地保齡球友齊聚高雄辦聯賽 衛生局搖頭：真是講不聽

口罩開單喊價：三盒特價1000！ 16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐