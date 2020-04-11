台灣之星推「超殺99元上網吃到飽」　搭配手機599元起「免費升級5G」

▲台灣之星推「新朋友獨享澎派大禮包」。（圖／台灣之星提供）

科技中心／綜合報導

台灣之星日前推出5G體驗方案，月租599元起即可享「免費5G升級體驗」最長30個月，首月申辦量開出紅盤佔整體近4成，趁勢再推「新朋友獨享澎派大禮包」，不僅單辦門號月租99元就有上網吃到飽，搭配手機月租599元起，還可免費升級5G體驗。

國內5G預期將在第3季開通服務，正式展開5G元年，台灣之星宣布推出5G體驗方案，月租599元起即可享「免費5G升級體驗」最長30個月，同時擁有升級、領機時間雙重選擇權，最高再享早鳥預約禮手機最高多折6000元，並在申辦首月開出紅盤。

台灣之星趁勢推出「新朋友獨享澎派大禮包」，新申辦或攜碼可選2種方案，包括單辦門號月租99元就有上網吃到飽，但僅首5GB免費，之後限速5Mbps，網內互打免費、網外送20分鐘，以及搭配手機月租599元起，享不限速上網+網內語音雙飽，網外+市話最高送900分鐘，手機最高折13300元。

此外，「新朋友獨享澎派大禮包」的方案中，用戶還可以選擇月租499元起的不限速上網吃到飽，而且可以搭配生活聯名各式商品，像是最高10000的 foodpanda美食金或是家樂福購物金等，讓用戶在防疫期間在家叫外送或採買民生物資都可以使用。