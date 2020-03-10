快訊／最狂5G資費出爐！台灣之星599元無痛升級

▲台灣之星5G早鳥資費出爐，最低599元就可吃到飽。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

一直自詡為「市場破壞者」的台灣之星終於釋出5G早鳥方案，台灣之星決定延續先前4G的策略，5G早鳥方案最低月租599元起；一個月租費不到電信三雄5G早鳥資費的一半（三雄5G早鳥資費皆為1,399元）。

台灣之星指出，即日起無論新朋友或老客戶，只要申辦目前的4G資費方案（月租599元起），一律可享上網+網內雙飽的「5G免費體驗」，並且還可擁有「升級時間選擇權」，開台後再隨時線上登入、一鍵啟動「5G免費體驗」，體驗時間依申辦資費及年資計算。

此外，台灣之星也把搭配手機的「領機時間選擇權」還給消費者，並分為「現在拿」、「開台後拿」兩種方案：

「現在拿」：市面上的4G/ 5G手機，除享原資費優惠外，專案價最高折20,600元。

「開台後拿」：5G手機，除享前述優惠外，考量消費者等待的不便，加重補貼祭出「早鳥預約禮」，手機最高再多折6,000元。

以SAMSUNG S20為例，搭配月租999資費方案，現在拿手機，專案價20,990元起，開台後拿手機再折6,000元，手機最低14,990元帶走。同時，對於願意將就目前市場上有限5G手機選擇的消費者，台灣之星也加碼延長「5G免費體驗」時間，月租599元/799元用戶延長至1年、月租999元以上用戶直接升級綁約期間「5G免費全體驗」。

►電信三雄5G方案出爐 資費1,399元以上直接升級