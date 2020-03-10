最猛靈藥「擴展5Ｇ救經濟」　2020年開通60萬座基地

▲大陸媒體報導，2020年底將開通60萬座5Ｇ基地站，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

大陸受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，復工時間又延長，但5G建設進度將會追趕上！根據大陸媒體指出，中長期來看，未來往數位化方向發展的力度只會越來越大，2020年底大陸將開通60萬座基地站。

▲雷神山醫院啟用華為5G技術提前登場，同時解決上萬人通訊與遠端醫療。（圖／取自中國廣電）

不受疫情影響2020年，大陸經濟新動能，5G新基地建設邁入起航階段，產業鏈上的巨頭繼續加速前行。近日，不少相關政策出台，大力配合5G發展。大陸中共中央政治局常務委員會4日召開會議，明確指出，「要加快5G網路、資料中心等新型基礎設施建設進度。」

大陸5G基礎設施成為各國兵家必爭之地，全球有超過34個國家和地區實現5G商用，部署3000多個應用實踐，今年疫情影響，5G業務提早上場，比如在家辦公、線上教育、遠端醫療透過5Ｇ傳速。

▲華為,Huawei 2020年最大重點布局5Ｇ市場。（圖／路透社）

目前，大陸5Ｇ代表之一的華為9日發佈一系列最新產品，涵蓋了5G RAN、5G核心網、智慧全光接入網和Liquid OTN光傳送、智慧IP網路、5G智慧網優、5G Power 2.0等各環節的解決方案，即使有複雜的內外環境並未打亂華為的節奏。同時，包括廣電在內的四大運營商預計在2020年年底，將累計開通60萬座5G基站。

未來，5G基建是大陸七大新基礎建設第一位，也是經濟復蘇和發展的重要生產力。據大陸信通院預測，預計到2025年5G網路建設投資累計將達到1.2萬億元（單位：人民幣，同下），將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超過3.5萬億元。根據《5G產業經濟貢獻》資料顯示，預計2020至2025年，大陸5G商用間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元。