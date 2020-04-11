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鋒面逼近！午後全台轉雨　一張圖看懂「降雨熱區」在哪裡

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▲▼遠距離氣象雷達圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲遠距離氣象雷達圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

今日上半天各地都是多雲到晴天氣型態，中央氣象局表示，目前鋒面已逐漸接近，全台將由北而南出現雨勢，尤其北部將有較大雨勢。

鄭明典今日於臉書貼出一張遠距離雷達，他表示，遠距離雷達掃描範圍大，比較容易判斷對流系統結構，對移入型的降雨系統有較長的預警時間。箭頭所指，弧形的回波通常會是監測重點，容易伴隨較大雨勢。遠距、短距雷達的配合，防災預警上比較不會出現盲區。

請繼續往下閱讀...

氣象局表示，今日鋒面逐漸接近，東半部及北部地區水氣略增、有局部短暫陣雨，中午後鋒面通過，今晚至明日清晨，中部以北及東北部地區降雨明顯、有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。今日高溫約23到28度，入夜低溫約16到21度。

▲▼未來24小時天氣將有劇烈變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

▲未來24小時天氣將有劇烈變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書專頁「天氣即時預報」表示，今日白天暖空氣影響，平地高溫均在25度以上；今日下午至明日上午冷鋒面通過，全台將有北往南下雨，預計週日中午前，大部分地區將雨停，僅剩花東、中南部山區零星降雨，且「愈晚水氣愈少」。

「天氣即時預報」表示，週日上午強烈冷氣團南下，雨下完之後，會「由北往南迅速起風、轉冷」，週日當晚就有第一波低溫，最冷的時間點為週一夜晚至週二清晨，中部以北與宜蘭低溫11到12度、南部與台東15到16度。

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