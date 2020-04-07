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中南部陽光露臉！北台灣雨勢漸歇「高溫略升至23度」

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,陸客,外國人,群聚,海邊,小琉球。（圖／記者李宜秦攝）

▲外島上午起陽光將露臉。（圖為小琉球海灘／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

受華南雲雨系影響，昨晚全台各地降雨不斷，不過隨著雲雨系移至台灣右側，各地天氣將逐漸轉晴，中南部、外島等地越近中午天氣越好，北部多數區域雨勢也將停止，僅會有局部飄雨，東部則是仍會降雨，但水氣將逐漸減少。中央氣象局表示，今日北、東高溫約23度，其他地區約24到28度。

氣象局表示，今日白天起雨勢漸緩，但北部、東半部及中南部山區還是有局部短暫雨，其餘地區會逐漸由短暫雨轉為多雲。氣溫方面，雲量偏多加上東北季風影響，北部、東北部白天高溫不超過23度，其餘地區24至28度，夜晚清晨各地低溫約16至19度左右。

請繼續往下閱讀...

▲▼全台上午起天氣轉好。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

▲全台上午起天氣轉好。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書專頁「天氣即時預報」表示，經過昨夜整夜，全台各地的連綿春雨，現在這波水氣就要結束，華南雲雨帶已經移到了台灣的右側，台灣海峽已經空了出來，華南一帶也沒有新的水氣生成，因此，這波大範圍、雨露均霑的春雨，將告一段落。

「天氣即時預報」表示，今日中南部、外島上午起雨停，愈接近中午天氣愈好，甚至可見陽光，雨停之後不再下雨。北部多數區域雨勢也將停止，但仍可能有局部飄雨，只是雨勢不會像昨晚這麼多。東部則仍有水氣聚集，今天還是容易下雨，但「水氣也將逐漸減少」。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日北部、宜蘭氣溫15到20度，全天感受濕涼；中部、花蓮氣溫17到24度，有雨感受濕涼；南部、台東氣溫18到28度，日舒適早晚涼。

▲▼今日天氣轉好。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲華南雲雨系離開台灣，今日天氣轉好。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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