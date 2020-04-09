迎戰強烈冷氣團！週日急凍「高溫暴跌10度」　連2天清晨下探11度

▲週日天氣急凍。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日下午起東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，明日天氣型態與今日類似，不過週六開始天氣轉變，先有鋒面通過，預計週六下午起至週日清晨各地有雨，週日還有一波大陸冷氣團影響，白天高溫驟降10度，週日夜晚至週一清晨最冷，最低溫約11度，且週一、週二清晨都非常冷，起床上班務必注意保暖。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日下午開始東北季風減弱，今明兩日天氣穩定、氣溫回升，各地都是多雲到晴天氣型態，僅東半部偶有降雨，低溫約17到21度，白天高溫約25到30度。到了週六天氣開始轉變，有鋒面通過台灣，後面緊接著一波大陸冷氣團，因此天氣將由濕涼轉為乾冷。

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陳伊秀表示，預計將自週六下午開始至週日清晨，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢發生機率，幾乎是全台都有雨，花東、南部下雨區域則較為局部，也較少雷。受雨勢影響，北台灣雲量增加，週六高溫約22到23度、中南部26到28度，夜晚低溫北部約17度、其他地區19到21度。

▲週六全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

陳伊秀表示，週日上午8到9點左右鋒面通過，各地降雨緩和，到下午後全台都會轉乾，緊接著迎來大陸冷氣團，白天高溫驟降，北部氣溫溜滑梯，清晨高溫約15到16度，越晚越冷，中午可能就會降至13到14度，而中部、花東地區太陽露臉，高溫約21到24度，南部則約25度。

陳伊秀表示，週日夜晚到週一清晨最冷，且會連續兩天清晨都很冷，週一清晨中部以北、東北部低溫約12到13度，北部局部地區低溫下探11度，其他地區則約15到16度。週一白天高溫仍低，北部約19度、中部與花東約22度、南部約25度。

陳伊秀表示，週二清晨受輻射冷卻影響，低溫範圍更大，中部以北、宜蘭等地約12到13度，花東縱谷局部地區有11度低溫，其他地區約15到16度，週二白天高溫北部約20到21度、中部與花東22到23度、南部25到26度。

陳伊秀指出，週三開始各地回溫，白天低溫北部與宜花約14到15度、南部與台東16到18度，白天高溫北部23到24度、中部25到26度、花東22到23度；週四清晨氣溫繼續回升，中部以北約15到16度、花東與南部16到18度。

▲週日氣溫急凍。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）