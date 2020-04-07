曬太陽再等等！北台灣「週五回暖」高溫28°C　下波冷空氣來襲時間曝

▲受東北季風影響，北台灣今日天氣偏涼。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

隨著華南雲雨系離開，今日全台天氣相對穩定，中央氣象局表示，週三、四受東北季風影響，北部、東北部較為涼爽，也會有局部短暫陣雨。中南部則會放晴。週五開始東北季風減弱，北台灣可享受2天的溫暖天氣，高溫可達28度。

氣象局預報員王品翔表示，今日水氣減少，週三、四都以東北季風影響為主，北部、東半部天氣涼爽，白天氣溫約20到22度，有局部短暫陣雨發生機率。中南部則是陽光露臉，高溫約26到28度。低溫部分，北部約16到17度，中南部、花東地區則約18到20度。

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▲北部、東半部明日有降雨機率。（圖／記者林敬旻攝）

王品翔表示，週五、六東北季風減弱，天氣相對溫和，僅東半部山區有降雨機率，其餘地區都是多雲到晴的天氣型態，北台灣可以享受短暫的溫暖舒適天氣，高溫約26到28度，另外中南部高溫約28到30度、花東約25到26度。

王品翔指出，下一波冷空氣將於週日報到，週日到下週二受東北季風影響，且週日受華南雲雨系影響，北部、東半部、中南部山區都會降雨，各地水氣增加，沒有下雨的地區也是多雲天氣，下週一、二降雨區域則以迎風面的北部、東半部為主。

王品翔表示，因為下雨影響，週日起氣溫再轉低，北部、東北部高溫再降回20到22度，夜晚、清晨低溫則約16到17度。