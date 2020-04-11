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天氣劇變！未來24小時「暖➜雨➜冷」　午後「由北而南」迎大雨

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▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲大陸冷氣團週日抵達。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著鋒面通過與大陸冷氣團來襲，週末天氣將有巨大變化，臉書專頁「天氣即時預報」表示，未來24小時天氣型態為「暖、雨、冷」改變，今日上午高溫約25度，下午開始由北往南降雨，明日中午前迎來第一波低溫，尤其週一夜晚至週二清晨最冷，低溫下探11度。

氣象局表示，今日鋒面逐漸接近，東半部及北部地區水氣略增、有局部短暫陣雨，中午後鋒面通過，今晚至明日清晨，中部以北及東北部地區降雨明顯、有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。今日高溫約23到28度，入夜低溫約16到21度。

請繼續往下閱讀...

「天氣即時預報」指出，在週日冷氣團來臨前，會先碰到暖空氣、水氣接力影響，最後才是冷空氣，因此未來24小時是「暖➜雨➜冷」共三階段的天氣改變。

▲▼未來24小時天氣將有劇烈變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

▲未來24小時天氣將有劇烈變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

「天氣即時預報」表示，今日白天暖空氣影響，平地高溫均在25度以上；今日下午至明日上午冷鋒面通過，全台將有北往南下雨，預計週日中午前，大部分地區將雨停，僅剩花東、中南部山區零星降雨，且「愈晚水氣愈少」。

「天氣即時預報」表示，週日上午強烈冷氣團南下，雨下完之後，會「由北往南迅速起風、轉冷」，週日當晚就有第一波低溫，最冷的時間點為週一夜晚至週二清晨，中部以北與宜蘭低溫11到12度、南部與台東15到16度。

▲▼寒流 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲週一夜晚至週二清晨最冷。（圖／記者屠惠剛攝）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，今日下半天鋒面接近，北部、東北部漸轉陰有雨的天氣，中南部與東南部在白天天氣可能還算穩定，降雨情形不太明顯，但隨著鋒面南移，週六晚到週日晨中北部及東部持續有陣雨，甚至有打雷的情形。南部地區也有陣雨的機會。

「天氣風險Weather Risk」指出，週日受大陸冷氣團影響，全台氣溫偏低，其中週一晚間至週二清晨風速較弱，乾冷空氣加上輻射冷卻作用的影響，預估北部及東北部的部分地區低溫可能低至11-12度，尤其以沿海或空曠地區感受更為明顯。

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