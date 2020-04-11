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50萬片口罩送達！波蘭中文讚台「患難之交」　國會友台小組：快讓台參與WHO

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▲▼ 台灣50萬片口罩運抵波蘭 。（圖／翻攝自推特@rys_bartosz）

▲台灣50萬片口罩運抵波蘭 。（圖／翻攝自推特@rys_bartosz）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣捐贈的口罩近期陸續抵達歐洲，波蘭駐台代理代表李波如今也在推特分享50萬片口罩運抵波蘭的照片，用中文「患難之交」來形容台波共同對抗新冠肺炎疫情的一刻，更以hashtag標註「#taiwancanhelp」、「#TaiwanIsHelping」等語句。

中央社報導，台灣50萬片口罩由華航專機經德國法蘭克福機場載往波蘭，並於當地10日上午抵達當地，駐波蘭代表施文斌也在波蘭官員的陪同下清點口罩數量，由施文斌轉交給波蘭衛生部及外交部官員。波蘭外交部及國會友台小組成員穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk）也都紛紛致上謝意，穆拉杰克也呼籲世界衛生組織（WHO）應該要邀請台灣參與，借重台灣有的防疫經驗。

波蘭駐台代理代表李波（Bartosz Ryś）則在推特用繁體中文「患難之交」來形容台波的口罩外交，「台灣朋友所捐贈的50萬片口罩剛剛運抵波蘭了」，一行人站在一箱箱印有台灣與波蘭國旗的物資前方合影比讚，以hashtag標註「#taiwancanhelp」、「#TaiwanIsHelping」，網友也紛紛在留言處PO出台灣國旗並提到「讓波蘭再次健康」（make Poland healthy again）、「來自真心朋友的幫忙」。

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