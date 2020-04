50萬片口罩送達！波蘭中文讚台「患難之交」　國會友台小組：快讓台參與WHO

▲台灣50萬片口罩運抵波蘭 。(圖/翻攝自推特@rys_bartosz)

記者詹雅婷/綜合報導

台灣捐贈的口罩近期陸續抵達歐洲,波蘭駐台代理代表李波如今也在推特分享50萬片口罩運抵波蘭的照片,用中文「患難之交」來形容台波共同對抗新冠肺炎疫情的一刻,更以hashtag標註「#taiwancanhelp」、「#TaiwanIsHelping」等語句。

中央社報導,台灣50萬片口罩由華航專機經德國法蘭克福機場載往波蘭,並於當地10日上午抵達當地,駐波蘭代表施文斌也在波蘭官員的陪同下清點口罩數量,由施文斌轉交給波蘭衛生部及外交部官員。波蘭外交部及國會友台小組成員穆拉杰克(Arkadiusz Mularczyk)也都紛紛致上謝意,穆拉杰克也呼籲世界衛生組織(WHO)應該要邀請台灣參與,借重台灣有的防疫經驗。

波蘭駐台代理代表李波(Bartosz Ryś)則在推特用繁體中文「患難之交」來形容台波的口罩外交,「台灣朋友所捐贈的50萬片口罩剛剛運抵波蘭了」,一行人站在一箱箱印有台灣與波蘭國旗的物資前方合影比讚,以hashtag標註「#taiwancanhelp」、「#TaiwanIsHelping」,網友也紛紛在留言處PO出台灣國旗並提到「讓波蘭再次健康」(make Poland healthy again)、「來自真心朋友的幫忙」。

患難之交 500 thousand face masks just arrived in Poland donated by our friends from Taiwan #taiwancanhelp #TaiwanIsHelping #Covid_19 pic.twitter.com/I49pukqsUt