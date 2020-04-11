西安博物院收藏援鄂抗疫用品　醫護盼：兒子長大能知道有這段歲月

▲陝西醫療隊將防護服捐贈給西安博物院收藏。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

陝西省第三批援鄂醫療隊昨（10日）將抗疫見證物品，包括全體隊員簽名醫療隊隊旗、防護服、醫療隊團體照及醫護人員自畫像等抗疫實物捐贈給西安博物院收藏。西安博物院院長余紅健表示，這些見證物蒐集起來，以便讓大家反思人類的發展，提供更有效的借鑑。

▲陝西省第三批援鄂醫療隊返家後，捐出抗疫相關物品，供後人反思。（圖／翻攝西安發布）

《西安發布》報導，西安博物院自2月23日起，開始向社會徵集抗擊疫情的相關見證物，這批由陝西省第三批援鄂醫療隊向西安博物院捐贈的抗疫見證品，是103名醫護人員在武漢新冠肺炎肆虐的疫情前線，迎難而上，戰勝疫情的決心和奉獻經歷。

援鄂醫療隊員表示，作為歷史的見證者，用品能存放在這邊感到特別自豪，「將來兒子長大，可以帶他來，告訴他曾經有這樣一段歲月。」

▲陝西首批醫療隊結束43天支援武漢抗疫任務返程。（圖／翻攝新華網）

陝西省第三批援鄂醫療隊於2月15日抵達武漢，在光谷科技會展中心方艙醫院展開醫療救護工作。該醫療由來自省內49家醫療單位共103人組成，西安市兒童醫院馮佔偉副院長擔任領隊，隊中有醫生21名、護士79名、行政管理人員3名，專業涵蓋感染、呼吸、重症等領域。

該醫療隊累計收治新冠肺炎確診病例239例，治癒出院195人，轉院44人，完成「醫護零感染」、「患者零死亡」、「出院零回頭」的目標。