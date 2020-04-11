高雄火車撞聯結車！台鐵粗估損失「3.2億」　將向肇事司機、公司求償

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

台鐵高雄新左營=楠梓間北邊平交道10日下午發生車禍意外，一輛滿載水泥的聯結車因車輛熄火，卡在平交道上，車尾遭到火車猛撞，造成火車上3名乘客及司機受傷，而聯結車駕駛則是逃過一劫。這起事故台鐵初步估算損失約3.2億元，而這筆費用將待鐵路警局完成偵辦後，向肇事公司及肇事駕駛求償。

▲高雄火車撞聯結車車禍，台鐵將向肇事駕駛求償3.2億。（圖／台鐵提供）

這起事故發生在10日下午1點左右，當時一輛滿載水泥的聯結車正要回到水泥廠，但在平交道時與一輛區間車發生碰撞，導致3名乘客及火車司機受傷，所幸皆意識清楚。

台鐵公司表示，這起事故一直到11日上午才恢復雙向通車，共影響約87列次、3424分鐘及旅客1萬6488人，財物損失初步估計行車設備部分（含電力設備、號誌設備、車輛及軌道等）、搶修人力與機具費用及營運損失共計約3.2億餘元。

台鐵提到，目前已通報交通部及運安會啟動調查，而運安會也於10日下午派員到現場調查，另外，交通部鐵道局也派員到行控中心進行調查，並依據現場平交道監視影像研判，事故是因聯結車不當侵入平交道所導致，因此鐵路警局已將聯結車駕駛依違反公共危險罪移送偵辦。

▲聯結車車尾被火車猛撞，所幸駕駛逃過一劫。（圖／台鐵提供）

此外，台鐵公司也同時向高雄區監理所聲請暫不予核准肇事公司負責人及肇事者名下所有車輛過戶，並同步聲請民事假扣押狀，11日將到橋頭地方法院遞狀。至於損失部分，也將待鐵路警局完成偵辦確認肇事原因後，向肇事公司及聯結車駕駛依法求償。

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