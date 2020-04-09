分居妻離婚「接軌」產女嬰　碩士夫氣告工程師小王討賠百萬

記者黃翊婷／台北報導

碩士畢業的周姓男子不滿余姓妻子離婚之後，迅速與陳姓工程師產下一女，氣得對兩人提告通姦、相姦，民事部分也提出100萬元求償，一審獲判50萬元，他不滿上訴。高等法院合議庭認為，余女外遇的主因是周男無力挽回，考量到雙方的身分及資力等因素，最後維持原審判決，駁回男方上訴，全案確定。

▲周男不滿妻子離婚後，隨即與小王產下一名女嬰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

周男在判決書中主張，和妻子是在2017年6月間協議離婚，隔年1月接到戶政事務所來函通知，這才知道對方幾乎是「無縫接軌」產女，根本就是在婚姻關係存續期間外遇，嚴重侵害他的配偶權，也導致精神受到極大創傷，至今無法正常工作，「我們的婚姻固然有相處上的意見摩擦，她也另外在外租屋居住，但尚未達到難以挽回的程度，分居期間我們會一起逛街、用餐，與一般夫妻無異，真正的離婚原因是陳男刻意介入，她懷孕後為了避免東窗事發，才開始積極協商離婚。」

余女與陳男則反駁，他們的確有通姦、相姦行為，但這是因為周男長期對余女施以冷暴力、經濟箝制，甚至有言語、精神虐待等行為，還會跟蹤、貶低女方的職業，「2015年11月分居之後，他仍不時前往女方住處附近窺視，甚至用撞門的方式逼迫開門入內搜查，兩人見面都是為了商談離婚，並無感情回溫等情事存在」，況且男方聲稱精神上受到極大傷害，又怎麼會在知道真相之後還前往世界各地旅遊，根本不合理。

▲余女與陳男坦承外遇，在刑事方面各別被判處3月有期徒刑。

高等法院合議庭調閱周、余兩人的對話紀錄，發現余女曾質問，「為什麼我會變成這樣，你剛剛也有講，因為我們就一直不合，有時候不合、合、不合、合，久而久之也產生那個間隙，你剛剛不是也這樣跟我講」、「你之前就打過我啊」，可見夫妻之間的互動已經產生嫌隙；周男則向女方表明，有去看過心理醫生，還會因為天氣冷想幫忙購寢具，表現出相當的關心，顯然有為了挽回婚姻做出努力。

合議庭指出，周男在辦理離婚當下雖然不知道外遇的事，但夫妻倆早已相處不睦，他也意識到無法挽回妻子，可見這才是離婚的主因，考量到雙方的身分及資力差距等因素，最後裁定維持一審判決，余女、陳男應連帶賠償50萬元，全案確定。