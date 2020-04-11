人妻洗澡不關門！小王「懂暗示」矜持辯：把她當妹妹看…綠帽夫獲償10萬

▲藍男與蘇女各有婚姻家庭，卻雙雙出軌與對方出遊，甚至在外一起同居10天9夜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

人夫藍姓男子明知蘇姓女子已為人妻，還約她一起出遊看電影，在旅館內擁抱、親吻。蘇女丈夫發現老婆外遇後相當崩潰，怒向藍男提告，一審法官判藍男須賠償10萬元，他不服提上訴，辯稱自己出遊當日不僅遭「偷吻」，還被「下藥強迫共宿」，但法官勘驗相關證據後不採信他說詞，二審維持原判，全案確定。

藍男2016年間因前去打保齡球認識了在場館工作的服務員蘇女，當時2人除了會互相切磋球技外，蘇女還會稱藍男「師父」，要求藍男指導她打球。2018年9月8日，2人竟不顧彼此都已有婚姻家庭，一同相約前去百貨公司看電影，當晚甚至一起入住桃園市某摩鐵相互擁抱、親吻，且同年10月初蘇女離家在外租屋後，2人還一起同居了10天9夜。蘇女丈夫發現老婆在外偷吃，崩潰向法院提告，求償精神撫慰金10萬元。

法庭上藍男稱，2017年間知道老婆罹患乳癌第三期後，就放下了手邊工作，全心全意照顧，直到化療結束，與老婆13年感情深厚，自己不會做出偷吃行為；他再表示，2018年與蘇女共住一屋期間，雖蘇女洗澡不關門，他知道女生在暗示甚麼，但他一直都僅把蘇女當妹妹看待，無任何遐想。

▲藍男稱2人沒有發生關係，雖然蘇女洗澡都不關門，但他仍沒有亂遐想，一直把女生當妹妹看待。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上2人矢口否認有姦情，但一審桃園地院勘驗雙方對話紀錄時發現，蘇女曾傳訊，「我管你是誰，我只知道你是我老公」給藍男，而藍男竟回應，「妳簽字，我一定簽字」、「我的心已經給了妳」、「我會盡力彌補她（藍妻）這些年的苦，只因我選擇了妳」等話，法官認為雖沒有證據能證明2人有發生關係，但此程度可見藍男已侵犯蘇夫配偶權屬實，判藍男須賠償10萬元。藍男不符，提出上訴。

二審藍男表示，2人一同出遊時蘇女都會主動要求合照，過程中還會未經同意就「偷親」他，因此親吻照的背後皆非出於他本意，全是他無奈配合下的產物；此外，針對共宿摩鐵的部分他強調，當晚是蘇女要求他留下，且他在服用蘇女提供的安眠藥後就直接昏睡，2人絕對沒有發生關係。

最高法院勘驗2人出遊的親吻照後發現，7張照片中其中2張藍男配戴眼鏡，另2張取下眼鏡，可見藍男拍照當下是有充分時間調整拍照角度、姿勢與配件的，完全不像蘇女快速「偷親」照下的感覺，認定2人交情確實已超過一般男女正常社交，二審維持原判，駁回藍男上訴，全案確定。

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