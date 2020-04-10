　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻摩鐵爽戰小王！叫聲傳走廊　綠帽夫崩潰：孩子這麼小…扯棉被拍裸照反被告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫摩鐵抓姦，強扯棉被還拍下裸照，竟被妻子反告，被法官判刑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台南報導

人夫阿宏（化名）懷疑妻子小乃（化名）外遇，遂委託徵信業者跟蹤蒐集證據，等到業者確定小乃與小王進到摩鐵後，阿宏立刻夥同姊姊到場抓姦，進到房內後，見到小乃跟小王裸身躺床，僅用棉被遮蓋，氣得與姊姊一把將被子扯開，並拍下裸照提告。不過，小乃與小王反咬2人強制罪，最終阿宏與姊姊各被判刑2個月，並宣告2年緩刑。

判決書指出，阿宏2016年間懷疑妻子外遇，於是請來徵信業者跟蹤，直到2016年9月10日，業者發現2人進到摩鐵，便立刻通知阿宏前往。當天下午，阿宏夥同姊姊一路從雲林趕往新竹抓姦，一進到房內後，見到小乃跟小王2人裸身躺床，僅用棉被遮蓋，阿宏氣得一把扯下棉被，小乃隨即撿起棉被想遮掩，又被阿宏強拉扯下，還造成小乃摔下床。

另外，阿宏姊姊見狀也氣得怒罵小乃，「瘋女人」、「現在知道要死了啦」、「瘋女人X你娘咧衝啥毀！」、「多厲害！多賢慧！見笑死沒人！怕什麼，警察來了還怕什麼！怕什麼，你很厲害！」等，隨後動手推小王一把，還拿出手機拍下2人裸照，供阿宏提告。

不過，事後小乃與小王卻指控阿宏與姊姊未經同意闖入房間，還強扯棉被拍下裸照，因此反咬2人強制罪。

法院在審理期間，阿宏坦承有扯棉被等事，但辯稱，「是小乃外遇，我只是為了捍衛我的權利」，而阿宏姊姊則表示，「我只是單純開車載阿宏過去，並不知道他要做什麼，且從頭到尾我都沒有參與，有按手機錄影，但實際上沒有拍攝」等語。

另外，阿宏還提到，當時大夥在摩鐵時，聽到小乃與小王嘿咻的聲音相當明顯，在走廊就聽得到，且進到房間後，就氣得大罵小乃，「孩子還這麼小就去討客兄」等，而姊姊事後也跟著怒罵小乃。

法官審理後，據阿宏所訴認為，阿宏姊姊在進到房間前就知道大夥到摩鐵是要抓姦，並不是不知情。此外，2人的蒐證手段超出了法律容許的界線，已構成了強制罪嫌，因此將阿宏與姊姊各判刑2個月，得易科罰金6萬元，另宣告緩刑2年，且緩刑期間須付保護管束。全案確定。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

盜高富帥「白襯衫男」照！他狂撈78萬...本尊竟是130kg黑男　6妹子一見全暈了

上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」　下秒猛巴學生頭下場曝

深夜漲慾火…她上網紓解！打開「騎馬片」見自己成主角秒滅火　怒奔警局告他

ET快訊
確診女公關潔西超辣出場照瘋傳！網一比對驚「是子涵」..本尊回
小玉嫌母奶噁心下場慘爆！廠商火大硬起來提告要求下架影片
獨／護國舞小姐現況曝！「慘遭全高雄封殺」酒店群組罵翻..只剩
共機又來！轟6、殲11繞巴士海峽進西太平洋　國防部戰機升空戒
大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

誆還錢竟性侵女債主2次！還強拍性愛片逼男友分手

新冠禁酒令發酵！竹市8酒店歇業　阿公店、越南店沒關「它」是關鍵

舞廳、酒店暫停營業首日　雲林警方大動作臨檢KTV、小吃部

控「為人正直」班鐵翔強吻！　D奶情慾作家香娜：當時我好怕…卻反挨告

夜生活黑暗期！82間酒店、舞廳拉鐵門　老司機：還有「這些地方」可以玩

乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝！ZOE+自由徐州電台喊衝　40小僂儸狂貼百則

送小孩到國小上課…驚見吉普車內「詭異手掌」！家長秒嚇壞報警：他動也不動

屏東失智婦騎機車失蹤一個月　東港警用心追查…在台南找到了

大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」假道歉文

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

誆還錢竟性侵女債主2次！還強拍性愛片逼男友分手

新冠禁酒令發酵！竹市8酒店歇業　阿公店、越南店沒關「它」是關鍵

舞廳、酒店暫停營業首日　雲林警方大動作臨檢KTV、小吃部

控「為人正直」班鐵翔強吻！　D奶情慾作家香娜：當時我好怕…卻反挨告

夜生活黑暗期！82間酒店、舞廳拉鐵門　老司機：還有「這些地方」可以玩

乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝！ZOE+自由徐州電台喊衝　40小僂儸狂貼百則

送小孩到國小上課…驚見吉普車內「詭異手掌」！家長秒嚇壞報警：他動也不動

屏東失智婦騎機車失蹤一個月　東港警用心追查…在台南找到了

大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」假道歉文

房子傳來悽慘哀嚎聲...鄰居嚇壞打給屋主　他進門見「花式綁腿」笑噴

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

出國禁令持續！國籍航空「退改票最新辦法」出爐　5月機票免費退

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

Lexus LC雙門跑車改款亮相　減輕簧下重量、精進操控優美不變！

亮･珠寶／Tiffany斜面立體T字戒有個性　3萬可入手

半夜「老人與狗送黃金」！透天哥被折磨10年：怎抓　網曝2絕招教訓

「五一連假想照放嗎」吸話題！一票人秒喊放　狂勸上班也危險：寧願在家睡

生涯300轟只差2發　雷諾斯引退告別大聯盟

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

金錢豹照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

居家檢疫跑夜店挨罰百萬　執行署查封土地

酒駕撞死高三生！高雄男聽刑期秒上訴

台中KTV生意淒涼　紅衣女消費遇警稽查

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

LIVE／譚德塞轟網軍霸凌　調查局出面說明

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

更多熱門

相關新聞

妻離婚後產女　碩士夫告工程師小王

妻離婚後產女　碩士夫告工程師小王

碩士畢業的周姓男子不滿余姓妻子離婚之後，迅速與陳姓工程師產下一女，氣得對兩人提告通姦、相姦，民事部分也提出100萬元求償，一審獲判50萬元，他不滿上訴。高等法院合議庭認為，余女外遇的主因是周男無力挽回，考量到雙方的身分及資力等因素，最後維持原審判決，駁回男方上訴，全案確定。

2人婚姻都不順　小學同學會重逢外遇挨告

2人婚姻都不順　小學同學會重逢外遇挨告

小三拍性愛片圖篡位！一關鍵露餡慘悲劇了

小三拍性愛片圖篡位！一關鍵露餡慘悲劇了

妻與男同事「大雕」自拍！台商心碎求償百萬

妻與男同事「大雕」自拍！台商心碎求償百萬

和小王「互餵+十指緊扣」　人妻：朋友間打鬧

和小王「互餵+十指緊扣」　人妻：朋友間打鬧

關鍵字：

外遇戴綠帽摩鐵抓姦

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

小玉IG連發3影片「想跟大家說聲對…」秒卡！網友更怒：就是故意

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面