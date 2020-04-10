人妻摩鐵爽戰小王！叫聲傳走廊　綠帽夫崩潰：孩子這麼小…扯棉被拍裸照反被告

▲人夫摩鐵抓姦，強扯棉被還拍下裸照，竟被妻子反告，被法官判刑。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台南報導

人夫阿宏（化名）懷疑妻子小乃（化名）外遇，遂委託徵信業者跟蹤蒐集證據，等到業者確定小乃與小王進到摩鐵後，阿宏立刻夥同姊姊到場抓姦，進到房內後，見到小乃跟小王裸身躺床，僅用棉被遮蓋，氣得與姊姊一把將被子扯開，並拍下裸照提告。不過，小乃與小王反咬2人強制罪，最終阿宏與姊姊各被判刑2個月，並宣告2年緩刑。

判決書指出，阿宏2016年間懷疑妻子外遇，於是請來徵信業者跟蹤，直到2016年9月10日，業者發現2人進到摩鐵，便立刻通知阿宏前往。當天下午，阿宏夥同姊姊一路從雲林趕往新竹抓姦，一進到房內後，見到小乃跟小王2人裸身躺床，僅用棉被遮蓋，阿宏氣得一把扯下棉被，小乃隨即撿起棉被想遮掩，又被阿宏強拉扯下，還造成小乃摔下床。

另外，阿宏姊姊見狀也氣得怒罵小乃，「瘋女人」、「現在知道要死了啦」、「瘋女人X你娘咧衝啥毀！」、「多厲害！多賢慧！見笑死沒人！怕什麼，警察來了還怕什麼！怕什麼，你很厲害！」等，隨後動手推小王一把，還拿出手機拍下2人裸照，供阿宏提告。

不過，事後小乃與小王卻指控阿宏與姊姊未經同意闖入房間，還強扯棉被拍下裸照，因此反咬2人強制罪。

法院在審理期間，阿宏坦承有扯棉被等事，但辯稱，「是小乃外遇，我只是為了捍衛我的權利」，而阿宏姊姊則表示，「我只是單純開車載阿宏過去，並不知道他要做什麼，且從頭到尾我都沒有參與，有按手機錄影，但實際上沒有拍攝」等語。

另外，阿宏還提到，當時大夥在摩鐵時，聽到小乃與小王嘿咻的聲音相當明顯，在走廊就聽得到，且進到房間後，就氣得大罵小乃，「孩子還這麼小就去討客兄」等，而姊姊事後也跟著怒罵小乃。

法官審理後，據阿宏所訴認為，阿宏姊姊在進到房間前就知道大夥到摩鐵是要抓姦，並不是不知情。此外，2人的蒐證手段超出了法律容許的界線，已構成了強制罪嫌，因此將阿宏與姊姊各判刑2個月，得易科罰金6萬元，另宣告緩刑2年，且緩刑期間須付保護管束。全案確定。

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