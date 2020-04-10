2個男人聊開了！熱褲妹硬要插話慘被推倒…美腿見血喊告　他急喊：不公平

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄前金區一間酒吧10日清晨發生衝突案件，現場一名陳姓女子倒臥地板，雙腳輕微擦傷，送醫後並無大礙。警方初步調查，現場一名江姓男子酒後與張姓友人在酒吧門口聊天，過程中陳女介入插話，因此引發江男不滿，動手推倒對方，導致陳女受傷。陳女事後對江男提出告訴，而警方也依現行犯逮捕江男，全案訊後將依法送辦。

▲高雄正妹插話被推倒，事後怒告朋友傷害。（圖／記者翁進忠翻攝）

警方表示，10日清晨4點多接獲報案，稱文武二街一間酒吧前有糾紛，立刻派員前往。警方一到現場，就看見陳女穿著短褲倒臥地面，雙腳有輕微擦傷，遂立刻將她送醫包紮，所幸沒有大礙。

警方事後調查，事發當時陳女與江男及張男在酒吧飲酒，結束後，2名男子在店外聊天，而在一旁的陳女看2人聊得起勁，於是上前插話，但沒想到因此惹江男不滿，一把將她堆倒在地，導致陳女腳部擦傷。

陳女事後對江男提出傷害告訴，警方也當場依現行犯逮捕江男，而江男得知自己要被逮捕後，相當錯愕直呼，「你們這樣我很無辜耶！女生這樣講話就受傷害了，也要聽一下我的說詞啊」還一度拒絕上警車，最後警方出言安撫，才順利將人帶回，全案訊後也將依傷害罪嫌將他移送法辦。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

主婦變「酒店公關」！案379啜泣說實情 鄭文燦曝背後關鍵：他們是無名英雄

人妻摩鐵爽戰小王！叫聲傳走廊 綠帽夫崩潰：孩子這麼小…扯棉被拍裸照反被告

深夜漲慾火…她上網紓解！打開「騎馬片」見自己成主角秒滅火 怒奔警局告他