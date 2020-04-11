輕轉好市多氣泡酒「軟木塞衝天破洞」　苦主曝「愛國者等級」：差點失明　

▲氣泡酒「軟木塞衝天破洞」！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



網搜小組／劉維榛報導

酒瓶的軟木塞竟成了凶器？！一名妹子傻眼表示，之前打開氣泡甜酒，都是輕鬆一轉就開，豈料這此買一款氣泡葡萄酒，軟木塞就然會衝飛天，還把天花板射破一個洞，「有想洩（氣），才輕輕一轉，真的只有轉一點點點點，就發射了」，照片掀起萬人笑虧，「這個等級是愛國者了」。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享爆笑糗事，日前買了一瓶超夯義大利氣泡葡萄酒，趁著上周末在家好好品嚐一番，豈料才輕輕一轉，下秒悲劇發生，「就發射了，我嚇傻了幾秒才回神…我好幾瓶氣泡甜白酒也這樣開，那個軟木塞就很乖沒這樣！」

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慘烈照片曝光，只見廚房的天花板硬生生破了一個小洞，家人發現後，也氣得臭罵一頓，原PO哀號，「新房子才入住半年，被罵慘了！」至於喝個口感部分，原PO苦中作樂直呼，「喝了有點失望，尤其抬頭看又更想嘆氣」、「不愛甜的可以試試，微澀」。

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▲軟木塞爆發力驚人！

文章引發1.4萬人朝聖，紛紛笑炸回應，「還好沒整個輕鋼架掉下來」、「還好是天花板，我以前彈射到眼睛差點失明」、「是說香檳／氣泡酒本來就是瓶內高壓啊...這個放再久也沒用啊！」、「要包一條口布啦」、「好市多什麼時候有賣槍了」、「真的假的！這個等級是愛國者了」、「我的是燈罩破了」。

▲網友表示，一定要準備布包抓軟木塞！

有達人熱心教學，「開瓶時，手要一直按緊酒塞，邊開要一邊慢慢洩氣，不要一次就想拉開酒塞，會爆衝阿」、「握著軟木塞的手還是要出力抵抗噴發的力道！」、「正確開法是轉開鐵線後，要傾斜洩氣啦」、「我年輕在國外的餐廳實習，曾經在眾多客人的餐廳裡開一罐香檳，只是輕輕一轉，軟木塞也是立刻發射到天花板，飛彈到地上，原以為要降落了，又再度彈起，最後落在某客人桌子上，全場外國人高聲歡呼，當時我超囧。要是在台灣，應該就被客訴了」。

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