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他炫耀「500片↑口罩用到爽」：都不用排隊！網戰爆...真相神轉：蠻有種的

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▲▼他炫耀「500片↑口罩用到爽」：都不用排隊！網戰爆...真相神轉：蠻有種的（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲目測至少「500片↑口罩」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

新冠肺炎（COVID-19）禍害全球，就算是萬貫家財，恐怕還不如口罩值錢，尤其現在若有人PO出整箱口罩，就會被質疑囤貨！一名男網友就曬出整箱口罩，直呼「還好我都不用去排口罩！」真相讓網友驚呆了。

一名男網友在臉書《爆廢公社》傻眼直呼，昨（10）日去領14天9片口罩，當下疏忽沒檢查，回家一打開紙袋竟拿到限定版，「我中獎3個！」照片可見，只有一邊有耳帶，讓人哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，底下留言串中，有一名吳姓男網友曬出一整大箱口罩，目測至少500片以上，接著明目張膽炫耀「還好我都不用去排口罩！」正因為口罩價值如貨幣般珍貴，一度引發其他網友質疑囤貨。而當事人也趕緊解釋，「我是在大陸工作的台勞，公司直接和當地的口罩工廠下單買的啊！ 只是一個要10塊台幣，貴了點。」

有人怕爆表示，「現在敢用大陸的口罩還蠻有種的」、「大陸品質得口罩，都不合格...無法防治病毒」、「台灣現在口罩的原物料依然是大陸進來的」。原PO不以為意回應，「台灣之前都是進口一堆大陸的口罩，有什麼好怕的」、「照你的邏輯那大陸人早死光了，還有買了幾億個大陸口罩的歐美國家也沒救了」

▲▼他炫耀「500片↑口罩用到爽」：都不用排隊！網戰爆...真相神轉：蠻有種的（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友戰爆！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

其他人也聲援，「現在口罩有得帶就要偷笑了，全世界到處都在缺口罩，再說人家在大陸工作，就算想用台灣製的也拿不到阿」、「原料現在幾乎都是台灣產的了，台灣都做得出來只是比較貴而已，你是不是誤會了什麼，被網軍誤導了吧！」、「在當地，就買當地的啊.....國外採購緩不濟急吧。而且搞不好繞了一圈，還是買到大陸製的。（大陸是口罩第一大產量的國家）」。

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他炫耀「500片↑口罩用到爽」免排隊！網戰爆…真相神轉：蠻有
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