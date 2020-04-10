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300天燒不停「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票苦主…心酸了

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▲▼300天狂生病「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票苦主…心酸了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO狂生病發燒！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

現在只要體溫超過37.5度，幾乎都怕爆染上新冠肺炎！一名妹子討拍，一年有300天都在感冒，體溫38度以上成常態，如今她足不出戶、也不敢搭交通工具。原PO憂心免疫力不好，「自己卻是完全無法辨認，等到能辨認的時候，應該就已經重症了」，唯一能做的就是狂量溫度自保。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，因有紅斑性狼瘡慢性病，「一年365天，至少有300天在感冒」，近幾年虛弱的她，一直處於低溫燒狀態，明明沒感冒，耳溫都在37.1-37.6度左右，一旦生病會飆到37.5-38.8度，「如果感染就是40度以上，一年可能一次吧，要住院！」

請繼續往下閱讀...

如今雙鐵、捷運都實施超過37.5度拒載政策，原PO首當其衝，討拍「我現在沒辦法自己去搭乘交通工具了，避免要回家，體溫38度被禁止搭乘…也擔心自己發燒沒辦法進入一些場所」，大多時間只好待在家裡。

眼看新冠肺炎病例數每天增加，原PO也憂心直呼，「自己一直感冒、低溫燒、微燒，還真的無法辨認是常的狀況，還是武漢肺炎的初期症狀？大概只有味覺、嗅覺喪失能辨認吧！」

原PO透露，身邊染病的友人，只要有輕微症狀，就怕是新冠肺炎中鏢，「自己卻是完全無法辨認，等到能辨認的時候，應該就已經重症了。」而原PO能做的，就是不出門，或是溫度計不離手，隨手狂量體溫，「上次出門，我已經想不起來是何時了...」

▲▼300天狂生病「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票苦主…心酸了（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲留言串釣出一票苦主…心酸了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，也釣出不少也是微燒體質的苦主，「我之前耳溫都在37.2～38左右，可是檢查又檢查不出問題」、「我也是高體溫，二寶被我遺傳也是一樣，有醫生說是基礎代謝率比較高的關係。上次看牙醫，差點因為這樣被擋在門外」、「免疫不好路過」、「有些人天生體溫較高，我也是免疫疾病，我大概下午四點多開始體溫升高到大概8點」、「 我也是永遠在36.9-37.5之間的人，生理期還會更高」。

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