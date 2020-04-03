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好市多馬尾女拿牛肉片「鬼祟移動」　他目擊下一幕傻了：食物別這樣浪費

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▲▼好市多黑色購物節第五天(11/29)。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多牛肉示意圖。（圖／記者林育綾攝）

記者張嘉晏／綜合報導

如果真的不買，還是放回原位比較好，以免影響到品質和其他會員權益。一名網友在臉書發文，原來他日前逛好市多時，看到一名馬尾女舉止有些不自然，仔細看了一會兒後才發現，女子疑似是不想買手上的牛肉了，就隨處找個冷凍庫放進去，讓他非常無言，隨後立刻通知店員處理。

「妳什麼心態？」一名網友在臉書社團「Costco 好市多商品經驗老實說」中分享逛賣場時目擊到的誇張一幕。他表示2日在新莊店購物時，看到一名馬尾女拿著一大盒牛肉片和蘋果片，在咖啡豆旁的冷凍區「鬼鬼祟祟」，疑似想把商品隨手亂放。

請繼續往下閱讀...

由於原PO一直盯著馬尾女，對方也不敢有所動作，只能先假裝逛街。然而，就在原PO轉到隔壁走道時，下秒便親眼目睹馬尾女疑似是不想買了，就把蘋果片塞到不同商品貨架的最裡面，該好好保存的牛肉片也沒有放回原位，而是隨意找了個冷凍櫃放進去。

▲▼中和好市多搶購潮。（圖／記者陳雕文攝）

▲好市多商品多樣化，假日總是吸引很多人潮。（示意圖／記者陳雕文攝）

「天鵝啊！有很遠嗎？零食不就是在旁邊而已？」原PO傻眼表示，牛肉區其實也在不遠處，經過水果區就可以放回去的。看不下去的他隨後立刻告知工作人員，把牛肉片救回，避免造成一次浪費。

貼文一出，網友們紛紛搖頭表示，「一開始不想買就不要拿，猶豫後不買更應該放回原位，亂塞導致食物腐敗，店員還要清理」、「買到的人真的會很倒霉」、「還有那些試吃完，小紙杯紙盤亂丟在貨架上的也非常討厭」、「難怪很多生鮮食品買回家味道都怪怪的」、「這種人應該永久取消會員資格」。

另外，也有人猜測，馬尾女可能基於個人因素，想先把商品藏在自己知道的地方，晚一點再來拿，以免被其他人搶走。

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