美暴增3.8萬例「死亡單日破2千」！紐約州最慘超越他國　全美超過50萬人染疫

▲全球染疫人數進逼170萬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例數已增至50萬399人，累計1萬8693人病逝，遠高於9日的46萬多人，暴增約3.8萬起確診病例。此外，美國單日死亡數也在10日首度飆破2000人，刷新先前單日1936人病逝的最高紀錄。

放眼全美，紐約州、紐澤西州的疫情都相當慘重。數據顯示，紐約州累計17萬4481人染疫、7884人病逝，紐澤西州也有5萬4588人確診、1932人死亡，美國西岸加州也有2萬1115人的檢測結果呈現陽性、583人病逝。根據加州洛杉磯政府最新政策，居家避疫命令將延至5月15日，保持社交距離。

自4月2日以來，全美每日都有上千人染疫病逝。華盛頓郵報報導，美國10日單日死亡人數為2027人，其中60%死者來自紐約州（777人）、紐澤西州（232人）及密西根州（205人），成為美國首度單日病逝人數最高的一天，刷新8日所創下的單日1936人染疫死亡的紀錄。

全球已有169萬4954人染疫，依據人數多寡排序，前5國全部都在歐洲，分別是美國（50萬399人）、西班牙（15萬8273人）、義大利（14萬7577人）、法國（12萬5931人）、德國（12萬2171人）。

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▼ 全美染疫人數進逼50萬人。（圖／翻攝自約翰霍普金斯大學疫情統計網站）