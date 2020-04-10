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酒店停業「害死一票人」　經紀人氣炸：不能開工我們要吃什麼

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▲▼金錢豹。（酒店示意圖／資料照）

▲酒店被下令停業後，許多員工放起無薪假。（示意圖／資料照）

地方中心／綜合報導

指揮中心日前下令，各地方政府列管所有酒店、舞廳等場所，以確實防控疫情。政策即刻施行，不少酒店、舞廳的工作人員也因此失業，台北的林森北路也顯得空蕩蕩，一名酒店經紀人就出面抱怨，這樣的政策根本「害死一票人」，「這樣都不能開工的話，我們吃什麼。」

中央流行疫情指揮中心9日下令，各縣市政府列管八大行業營業的場所，只要有男女陪侍，無論是舞廳，或是其他場所，都要即刻停業。為了配合政府政策，許多地方首長9日晚間進行稽查，就是要看看業者有沒有遵守規定。

禁令下達後，台北市的林森北路首當其衝，過去有不少酒店在此開業，連帶著讓附近的產業也跟著繁榮，不過，原先愈晚愈熱鬧的景象，如今卻變了副模樣。

▼指揮中心才剛下令，警方晚間就加強取締。（圖／突發中心翻攝）

▲▼萬華分局9日晚間臨檢轄內舞廳及酒店。（圖／突發中心翻攝）

酒店禁止營業，連帶著整條產業都受到影響，一名酒店經紀人忍不住抱怨，禁令下達後，生意差了很多，「害死了一票人好不好」，若沒有辦法開工，連錢都賺不到，「我們吃什麼，沒有客人，我就沒有抽成啊。沒有抽成，小姐不能賺錢，我們也不能賺錢。」

除了酒店以外，開在林森北路的店家也受到影響。一名附近的熱炒店員工說，大部紛來光顧的人，都是酒店的員工、客人，這樣關起酒店，影響相當大，「房租、吃的，我看這些人要怎麼辦。」

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