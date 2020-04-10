國台辦、陸委會24小時兩次對罵！互要對方「重視民眾健康福祉」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮10日上午批民進黨政府以「編織謊言、煽動仇恨」來轉移民眾視線，不解決新冠肺炎疫情蔓延及口罩需求等民眾利益福祉問題。對此，陸委會10日下午表示，在全球受到中國大陸疫情擴散影響之際，陸方不思反省，一昧卸責，還在國際社會矮化打壓台灣，「應該真心為民眾健康福祉設想，克制叫罵壓迫的口水紛爭。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）



陸委會指出，對於國台辦屢次卸責謾罵，口不擇言，陸委會予以嚴正駁斥並表達高度遺憾，「國台辦更一面高喊『兩岸一家親』、『命運共同體』美麗口號，一面卻不斷口出惡言、扭曲分化、挑動爭議、詆毀台灣，正告北京當局，疫情當前，應該真心為民眾健康福祉設想，克制叫罵壓迫的口水紛爭，停止製造兩岸緊張關係，方是黎民之福。」

陸委會提到，政府與民間正通力合作應對疫情，防疫成效不單台灣民意高度支持，在國際間也普獲肯定，在行有餘力之處也能展現人道，奉獻協助國際社會。

▼ 武漢封城2個多月後終於解封。（圖／路透社）



陸委會還說，對於因為湖北武漢封城造成台灣民眾滯留，政府秉持防疫優先及弱勢優先等原則與陸方協商，更為了確保接返任務順利執行，一再低調避免政治干擾，自2月3日至3月31日陸續自湖北接返975人，「國台辦卻昧於事實，錯誤引導我政府無法解決攸關民眾利益福祉的問題，也一再利用我民眾滯留受災情事抹黑汙衊我方，這種操弄負面宣傳的作法，無法真正解決問題。」

陸委會強調，陸方若無視兩岸互動應止息紛爭，繼續一意孤行、攻擊謾罵，只會在疫情蔓延的鴻溝上再加深兩岸隔閡，終至兩岸漸行漸遠，「我們再次奉勸陸方，疫情未止，應以蒼生為念，為兩岸關係長遠發展，應三思而行。」

▲14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮。（圖／記者湯興漢攝）

