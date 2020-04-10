iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

▲iOS 14將帶來重大升級，可能改變用戶App使用習慣。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

雖然目前尚無法確定新一代iPhone系列機款能否如期發表，不過就目前來看，新一代作業系統iOS 14應是不會遲到。據外媒報導，蘋果正在開發一種「無須安裝」的新方法來為旗下設備提供第三方App試用，用戶僅需掃描QR Code即可體驗App部分內容，而預計該功能將於iOS 14上實現。

以往，我們利用iPhone或iPad掃描QR Code以開啟App時，系統將自動以Safari開啟網頁連結，再進一步引導用戶至App Store下載該App。不過科技網站《9to5Mac》從iOS 14的程式碼中發現一個名為「Clips」的全新API，可讓用戶可在安裝App前，先透過掃描QR Code的方式，試用App的部分功能，再決定是否安裝。

該API允許開發人員從其App提交一個交互式的動態內容，當用戶掃描QR Code時，會跳出一張浮動式卡片，讓用戶得以與App的部分功能進行交互，體驗App功能。當開發者在為App導入Clips API時，需決定哪些App功能可透過這種方式體驗，也可引導用戶至App Store下載完整版App。

舉例來說，若用戶收到一個YouTube影片的QR Code，即便用戶並未於手機上下載 YouTube App，只要透過iOS 14及Clips API，手機將顯示出一個浮動頁面顯示YouTube影片內容，且該顯示內容並非以網頁版的形式，而是以該影片在YouTube App中所執行的狀態來顯示。

《9to5Mac》指出，Android於2018年曾推出類似功能「Slices」，該功能可在Google搜尋結果及Google Assistant等顯示App的部分功能。因此用戶也可期待，「Clips」有望與蘋果的裝置搜尋功能Spotlight整合。

目前蘋果正在以OpenTable、Yelp、DoorDash、Sony（PS4 Second Screen App）及YouTube來測試Clips API，以持續優化該功能，預計最快有機會於蘋果6月的開發者大會WWDC上亮相。