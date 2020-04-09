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蘋果發布macOS Catalina 10.15.4補充更新　修復FaceTime、USB-C問題

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▲▼macOS Catalina。（圖／截自蘋果官網）

▲蘋果發布了macOS Catalina 10.15.4補充更新。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果發布了macOS Catalina 10.15.4的重要補充更新，修復了FaceTime錯誤並改進2020年新版MacBook Air。

蘋果於上個月底發布了macOS Catalina 10.15.4更新，這是繼去年10月發布macOS Catalina後第4次更新。新增了從Finder共享「iCloud 雲碟」檔案夾、Apple Music添增即時動態歌詞等功能。不過更新後，有不少用戶反映其穩定性不佳，為此，蘋果今（9）日發布了macOS Catalina 10.15.4的補充更新。

在macOS Catalina 10.15.4，有部分用戶反映無法與較低作業系統版本設備進行FaceTime通話，而2020 MacBook Air可能會在Setup Assistant中卡住或重新連接4K或5K外接顯示器時出現的問題，另有部分Mac的USB-C連接埠出現無法響應的問題。

蘋果稱此次補充更新「改善了Mac的穩定性及安全性」。據蘋果描述，補充更新的內容包括針對FaceTime錯誤進行修復，及部分用戶頻繁收到Office 365帳號的密碼提示問題。此外，此次補充更新也針對2020 MacBook Air進行改進，及對所有型號的Mac修復USB-C性能。

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