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供應鏈問題未解　外資預測5G iPhone恐延至12月發表

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果新一代iPhone機款能否如期發布已成為熱門話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

關於新一代iPhone機款iPhone 12（暫稱）系列能否「如期推出」近來已成為熱議話題之一，而此前一直持否定態度的Wedbush分析師周一（6日）再度發布報告稱，蘋果5G iPhone按原定計畫於秋季推出的可能性僅有10%到15%。

《The Street》報導，Wedbush分析師Dan Ives周一發布報告指出，蘋果「極不可能」如期於9月發布5G iPhone。據其說法，由於蘋果的供應鏈問題尚未解決，加上蘋果的計畫及設計流程受到干擾，預期5G iPhone的發布時間將推遲至今年12月。

此前，券商Wedbush上個月底曾發布報告指出，考慮到新冠肺炎疫情的影響，最壞的情況下，蘋果可能將延遲iPhone 12系列機款的發表至2021年，另外，由於疫情導致需求疲軟，蘋果可能會繼續在中國大陸販售舊機款，並利用預計於今年上半年推出的新平價機款iPhone 9（iPhone SE 2）來獲取銷量。

Dan Ives在最新報告中寫道，「蘋果正在思考5G iPhone發布的時機。」該公司只有一次成功推出其首支5G iPhone的機會，若消費者反應不佳，對蘋果來說將是場災難。

上周科技網站《9to5Mac》報導指出，蘋果新一代的平價機款可能與2016年的iPhone SE同名，並與iPhone 8外型類似，售價399美元起。Dan Ives指出，新款iPhone SE的體積較小，也已經準備好出貨，預計該機款未來6至9個月內的出貨量將在2000萬支至2500萬支之間。

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