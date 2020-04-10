　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【廣編】揪等這一刻！全國電子破盤防疫3C家電最高省1萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼全國電子,防疫,家電,3C。（圖／全國電子提供）

▲全球疫情持續延燒，全國電子於10日起在全台門市與線上購物平台同步推出一連五天的破盤活動，3C家電最高降幅達1萬。

圖、文／全國電子提供

全球疫情持續延燒，全國電子於10日起在全台門市與線上購物平台同步推出一連五天的破盤活動，相關防疫3C家電最高降幅達1萬，全館滿額加1元多1件精選商品、指定銀行信用卡最高回饋5,000元，用實際降價回饋活動，一起健康防疫！

全國電子分享，隨著遠距教學、在家上班、線上會議增加，民眾對於筆電、平板、耳機、耳麥需求增加。防疫相關3C家電銷售量都有2成左右的成長。此次破盤活動針對防疫所需，數十款限時限量破盤價3C家電，高溫殺菌洗衣機、調理家電、吸塵掃除家電、空氣清淨機、筆電、平板、螢幕等，最大降幅達萬元。破盤活動期間，全館指定家電9折，指定機種筆記型電腦／電競電腦送好禮，購物滿額再享加1元多1件精選商品！全國電子提倡行動支付，攜手「台灣Pay」（限金融卡／帳戶）單筆消費滿$500享20%回饋，每會員單筆最高回饋$1,000元現金折價券優惠，破盤多重優惠一次獻禮！

時序進入四月，迎接即將到來的夏季氣候，加上民眾居家防疫時間長，空調買氣持續直線升溫，全國電子破盤活動期間指定空調直接打9折，全品項可享6期分期0利率。

全國電子全台門市加強清潔消毒，並全程配戴口罩服務顧客。詳細活動辦法請洽全國電子全台門市或線上購物網站https://www.dcity.com.tw/，或撥打0800-021-921免付費客服專線洽詢。

ET快訊
高雄水泥車與火車互撞！2駕駛受傷搶救中
大陸電商全面下架動物森友會！遊戲達人「解釋原因」：本來就危險
全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Zoom爆資安疑慮　教育部徹推薦選項：學校全面禁用

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

連假在家防疫悶壞了！富盈數據：《集合了！動物森友會》瀏覽量直線上升

降噪耳罩耳機再一選擇　Sony WH-CH710N登台

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

【廣編】揪等這一刻！全國電子破盤防疫3C家電最高省1萬元

盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

臉書推出「靜音模式」　可自訂時間關閉大部分推播通知

66年家用空調底蘊！三菱電機堅持4大MEQ工匠精神　網推：低調好牌

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

歐盟版權改革第一槍！　法國競爭管理局對 Google 祭出新規範

連假在家防疫悶壞了！富盈數據：《集合了！動物森友會》瀏覽量直線上升

降噪耳罩耳機再一選擇　Sony WH-CH710N登台

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

【廣編】揪等這一刻！全國電子破盤防疫3C家電最高省1萬元

盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

臉書推出「靜音模式」　可自訂時間關閉大部分推播通知

66年家用空調底蘊！三菱電機堅持4大MEQ工匠精神　網推：低調好牌

「Bean」沒有你想像中平凡！　三星新耳機降噪、便宜還讓你好看

餐飲業「毀滅性低潮」　老餐廳推「真空包料理」名菜搶商機

受困黏鼠板領角鴞　漫長494天「Long Stay」養羽調養展翅野放

肥料15日起每包降價20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積！

竹山鎮公所準備好了！　執行異地辦公部署、模擬演練

黎智英「頂高麗景」賣2年還在手　房仲曝「不降價」造成滯銷

休旅車防盜系統深夜響不停　吵到民眾睡眠很心慌…求警秒排除

【廣編】大腦會聽腸道菌的話　寶寶潛能發展　也需從「腸」計議

素食餐廳也撐不住！台北老字號「蓮池閣」營業到4/15

王凱《清平樂》被窩吻寵幸後問「疼嗎？」　網羞虎狼之詞登熱搜

「四堅情」合體慶生陳零九　他一開巨大禮物盒嚇歪：根本恐怖箱！

「明天是我最重要的日子！」酒店妹嗲聲超酥麻　LINE撩男手法大破解

3C家電熱門新聞

4款新iPhone規格、售價曝光

台OTT平台合法正版也能免費追劇

美政府拍板！同意Google使用連台灣海底電纜

本土合法OTT業者流量增長35%

「Bean」沒有你想像中平凡！　三星新耳機不只降噪還便宜

「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆

Sony Xperia 1獲「紅點」產品設計獎

iOS 14重磅新功能曝光！免下載可預先試用App功能

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

OPPO粉餅耳機4/22上市

除了居家辦公　三家台科技公司還做了這些防疫準備

全國電子防疫3C家電最高省1萬元

搶攻高端手機市場！　OnePlus 8 系列曝價格

Face ID讓你躺著滑也不尷尬！　蘋果推出新專利

更多熱門

相關新聞

舞廳酒店暫停夜首日　雲林警方大動作臨檢夜店

舞廳酒店暫停夜首日　雲林警方大動作臨檢夜店

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，全台灣酒店和舞廳全面暫停營業，國內娛樂業者均予以配合，更有未受限類性質夜店自主不營業的情況。雲林縣警察局長顏旺盛於9日晚上率縣府建設處、衛生局及消防局聯合稽查小組共同視察縣轄內特種營業處所營業情形，包括列管中的歌舞會館都已配合防疫政策暫停營業。

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢公共場所

屏東縣防疫大動員　撒警網臨檢公共場所

雲林縣警局長帶隊清查酒店舞廳業者

雲林縣警局長帶隊清查酒店舞廳業者

歸仁警取締職業賭場不手軟

歸仁警取締職業賭場不手軟

影／桃市聯合稽查酒店、舞廳 業者全關門停業

影／桃市聯合稽查酒店、舞廳 業者全關門停業

關鍵字：

全國電子防疫家電3C

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面