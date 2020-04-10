【廣編】揪等這一刻！全國電子破盤防疫3C家電最高省1萬元

▲全球疫情持續延燒，全國電子於10日起在全台門市與線上購物平台同步推出一連五天的破盤活動，3C家電最高降幅達1萬。



圖、文／全國電子提供

全球疫情持續延燒，全國電子於10日起在全台門市與線上購物平台同步推出一連五天的破盤活動，相關防疫3C家電最高降幅達1萬，全館滿額加1元多1件精選商品、指定銀行信用卡最高回饋5,000元，用實際降價回饋活動，一起健康防疫！

全國電子分享，隨著遠距教學、在家上班、線上會議增加，民眾對於筆電、平板、耳機、耳麥需求增加。防疫相關3C家電銷售量都有2成左右的成長。此次破盤活動針對防疫所需，數十款限時限量破盤價3C家電，高溫殺菌洗衣機、調理家電、吸塵掃除家電、空氣清淨機、筆電、平板、螢幕等，最大降幅達萬元。破盤活動期間，全館指定家電9折，指定機種筆記型電腦／電競電腦送好禮，購物滿額再享加1元多1件精選商品！全國電子提倡行動支付，攜手「台灣Pay」（限金融卡／帳戶）單筆消費滿$500享20%回饋，每會員單筆最高回饋$1,000元現金折價券優惠，破盤多重優惠一次獻禮！

時序進入四月，迎接即將到來的夏季氣候，加上民眾居家防疫時間長，空調買氣持續直線升溫，全國電子破盤活動期間指定空調直接打9折，全品項可享6期分期0利率。

全國電子全台門市加強清潔消毒，並全程配戴口罩服務顧客。詳細活動辦法請洽全國電子全台門市或線上購物網站https://www.dcity.com.tw/，或撥打0800-021-921免付費客服專線洽詢。