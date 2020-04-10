　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒戴口罩遭請下公車「最高罰1萬5」　悍婦失控抓花帥警臉頰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名黃姓婦人，9日上午11時許在五股區搭乘公車，卻因未依照《傳染病防治法》戴上口罩，公車司機勸阻無效後報警求助，警方到場後規勸，不料婦人反倒質疑員警是「假警察」想藉機落跑，遭攔下後甚至扯下員警口罩、抓傷員警臉頰，員警見狀當下將她上銬制伏，帶回派出所偵辦。

▲▼婦人拒戴口罩遭請下公車，還失控抓花帥警臉頰。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲婦人拒戴口罩遭請下公車，還失控抓花帥警臉頰。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，60歲的黃姓婦人當時在五股區搭乘785路公車，卻不願配合法規，在車上不戴上口罩讓司機不知如何是好，蘆洲派出所員警陳克軒（32歲）、陳覲于及陳家偉獲報到中山二路處理，先告知黃姓婦人法源，並好聲好氣勸她「這是傳染病防治法，比交通罰則還嚴重」、「妳中（病毒）了就來不及了」。

警方將婦人請下公車後，要求她提供年籍資料，要依規定製作違反《傳染病防治法》案件處理紀錄表，沒想到她開始質疑起員警身分，並要求員警出示識別證；員警則告知她，依照《警察職權行使法》規定，只要配當正式制服就代表是警察，無須另外出示證明。

黃婦此時卻想趁機落跑，被員警一把攔下後惱羞成怒，一把扯下員警陳克軒的口罩，並不慎抓傷員警左臉頰，警方當場將他制伏上銬，訊後依照違反《傳染病防治法》、傷害、妨害公務等罪嫌偵辦。 政府日前宣佈，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，民眾倘未佩戴口罩欲乘車，將請業者進行勸導，如勸導不聽將拒載並得依傳染病防治法第70條規定處3000到1萬5000元罰鍰，如有極端個案不排除通知警方到場依社會秩序維護法處理。

▼員警陳克軒口罩被扯下後，臉頰不慎遭抓傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼婦人拒戴口罩遭請下公車，還失控抓花帥警臉頰。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

載孕妻車禍「1屍2命」　癌夫悲慟難承受…隨老婆腳步也走了

「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱　怒捶玻璃大爆血險斷命

影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴

ET快訊
確診女公關潔西超辣出場照瘋傳！網一比對驚「是子涵」..本尊回
小玉嫌母奶噁心下場慘爆！廠商火大硬起來提告要求下架影片
獨／護國舞小姐現況曝！「慘遭全高雄封殺」酒店群組罵翻..只剩
共機又來！轟6、殲11繞巴士海峽進西太平洋　國防部戰機升空戒
大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

誆還錢竟性侵女債主2次！還強拍性愛片逼男友分手

新冠禁酒令發酵！竹市8酒店歇業　阿公店、越南店沒關「它」是關鍵

舞廳、酒店暫停營業首日　雲林警方大動作臨檢KTV、小吃部

控「為人正直」班鐵翔強吻！　D奶情慾作家香娜：當時我好怕…卻反挨告

夜生活黑暗期！82間酒店、舞廳拉鐵門　老司機：還有「這些地方」可以玩

乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝！ZOE+自由徐州電台喊衝　40小僂儸狂貼百則

送小孩到國小上課…驚見吉普車內「詭異手掌」！家長秒嚇壞報警：他動也不動

屏東失智婦騎機車失蹤一個月　東港警用心追查…在台南找到了

大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」假道歉文

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

誆還錢竟性侵女債主2次！還強拍性愛片逼男友分手

新冠禁酒令發酵！竹市8酒店歇業　阿公店、越南店沒關「它」是關鍵

舞廳、酒店暫停營業首日　雲林警方大動作臨檢KTV、小吃部

控「為人正直」班鐵翔強吻！　D奶情慾作家香娜：當時我好怕…卻反挨告

夜生活黑暗期！82間酒店、舞廳拉鐵門　老司機：還有「這些地方」可以玩

乞求譚德塞原諒...大陸網軍頭曝！ZOE+自由徐州電台喊衝　40小僂儸狂貼百則

送小孩到國小上課…驚見吉普車內「詭異手掌」！家長秒嚇壞報警：他動也不動

屏東失智婦騎機車失蹤一個月　東港警用心追查…在台南找到了

大陸網軍「裝台灣人」嗆譚德塞幕後關鍵曝！雙面臥底狂發「模板」假道歉文

快訊／日本愛知縣不甩中央　自行發布緊急狀態！

盜版影音網站陸續關站　本土合法OTT業者流量增長35%

NBA 將在15日照常發薪！5月恐開始扣薪　ESPN記者爆可能取消賽季被罵翻

《戰艦世界：傳奇》發表 2.2 版本更新　搶先體驗俄羅斯主力艦

房子傳來悽慘哀嚎聲...鄰居嚇壞打給屋主　他進門見「花式綁腿」笑噴

全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態！都有一個相似背景

出國禁令持續！華航長榮「退改票最新辦法」出爐　5月機票免費退

LIVE／薪資補助救民生！「紓困陳時中」記者會聚焦服務業協助

繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

Lexus LC雙門跑車改款亮相　減輕簧下重量、精進操控優美不變！

社會熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

羅東工地挖出蠟化女屍　死1個月

金錢豹照常營業！老司機揭開真相：小姐集中在「這」層

盜圖「確診女公關」本尊是網紅　帳單流出業者喊告

確診酒店女公關不是她！　本尊氣炸：盜圖還得病

高雄「金芭黎」沒停業…晚上一堆逆天長腿還在陪酒

居家檢疫跑夜店挨罰百萬　執行署查封土地

酒駕撞死高三生！高雄男聽刑期秒上訴

台中KTV生意淒涼　紅衣女消費遇警稽查

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

LIVE／譚德塞轟網軍霸凌　調查局出面說明

大陸網軍臥底反串怒譙譚德塞幕後關鍵曝！

更多熱門

相關新聞

疫情重創餐飲業　北市協調外送業者降上架費

疫情重創餐飲業　北市協調外送業者降上架費

新冠肺炎疫情重創經濟，尤其餐飲業者因來客數驟減苦撐經營，甚至有業者選擇停業斷尾求生；但外送平台業者因此則受惠，業績不斷上漲。北市產發局表示，已邀集uber eats、foodpanda等業者商談調降上架費，減低受創的餐飲業者跨入外送服務平台的門檻，預計朝互惠活動的方式規劃。

逆天長腿舞小姐「這邊沒罩」見媒體驚喊：不要拍～

逆天長腿舞小姐「這邊沒罩」見媒體驚喊：不要拍～

林佳龍：兩週完成旅宿業員工補助

林佳龍：兩週完成旅宿業員工補助

全市封殺！酒店群組譙爆　同業：沒有被揍就算好了

全市封殺！酒店群組譙爆　同業：沒有被揍就算好了

500公尺內25間店歇業轉讓 疫情後小店生存更難

500公尺內25間店歇業轉讓 疫情後小店生存更難

關鍵字：

蘆洲五股口罩傳染病防治法新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

譚德塞轟：台灣霸凌我　竟爆出「大陸網軍」冒充

小玉IG連發3影片「想跟大家說聲對…」秒卡！網友更怒：就是故意

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面