拒戴口罩遭請下公車「最高罰1萬5」　悍婦失控抓花帥警臉頰

記者陳豐德／新北報導

新北市一名黃姓婦人，9日上午11時許在五股區搭乘公車，卻因未依照《傳染病防治法》戴上口罩，公車司機勸阻無效後報警求助，警方到場後規勸，不料婦人反倒質疑員警是「假警察」想藉機落跑，遭攔下後甚至扯下員警口罩、抓傷員警臉頰，員警見狀當下將她上銬制伏，帶回派出所偵辦。

▲婦人拒戴口罩遭請下公車，還失控抓花帥警臉頰。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，60歲的黃姓婦人當時在五股區搭乘785路公車，卻不願配合法規，在車上不戴上口罩讓司機不知如何是好，蘆洲派出所員警陳克軒（32歲）、陳覲于及陳家偉獲報到中山二路處理，先告知黃姓婦人法源，並好聲好氣勸她「這是傳染病防治法，比交通罰則還嚴重」、「妳中（病毒）了就來不及了」。

警方將婦人請下公車後，要求她提供年籍資料，要依規定製作違反《傳染病防治法》案件處理紀錄表，沒想到她開始質疑起員警身分，並要求員警出示識別證；員警則告知她，依照《警察職權行使法》規定，只要配當正式制服就代表是警察，無須另外出示證明。

黃婦此時卻想趁機落跑，被員警一把攔下後惱羞成怒，一把扯下員警陳克軒的口罩，並不慎抓傷員警左臉頰，警方當場將他制伏上銬，訊後依照違反《傳染病防治法》、傷害、妨害公務等罪嫌偵辦。 政府日前宣佈，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，民眾倘未佩戴口罩欲乘車，將請業者進行勸導，如勸導不聽將拒載並得依傳染病防治法第70條規定處3000到1萬5000元罰鍰，如有極端個案不排除通知警方到場依社會秩序維護法處理。

▼員警陳克軒口罩被扯下後，臉頰不慎遭抓傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



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