500億紓困貸款救航空業！補助金需「先支薪給員工」否則收回款項

▲桃機旅客大減。（圖／記者陳弘修攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部民航局擬定航空業紓困方案2.0，預計投入500億紓困貸款，協助業者度過難關。民航局表示，業者領取利息補貼期間的融通貸款，需優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

民航局表示，國籍航空公司自上月17日起，已可依「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，申請維持營運所需資金之融通貸款利息補貼。

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民航局指出，紓困2.0啟動後，國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業，可依「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款保證作業實施要點」向金融機構申請為維持營運之融通貸款，並由政府提撥專款提供信用保證，此類貸款亦可同時申請利息補貼。

▲桃園機場停機坪上停滿飛機。（圖／記者陳弘修攝）

為方便業者瞭解「紓困2.0」計畫內容，民航局於本月9日邀集國籍航空公司、航空站地勤業、空廚業、銀行公會、金融機構及財團法人中小企業信用保證基金等召開說明會，就貸款及利息補貼作業流程進行充分溝通與意見交換，同時提醒業者相關須注意事宜，以利申貸作業順遂，後續民航局將與相關單位共同協助業者，加速完成貸款作業。

民航局強調，為保障航空從業人員，以協助企業與勞工齊心努力渡過難關，業者領取利息補貼期間的融通貸款，需優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

由於疫情尚在演變中，目前2.0版提出的500億紓困貸款係協助業者短期資金營運需求，未來交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，並視疫情發展積極檢討適時提高貸款額度，以協助業者取得維持營運所需融通資金。