酒店出場=做S？　老司機專業揭「金魚木魚」差異：問清楚！

▲衛福部宣布全國酒店、舞廳全面停業。（圖／ETtoday資料照）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣8日新增3例確診，包含2例境外及1例本土，其中案379為北部30多歲的酒店女公關。對此，中央流行疫情指揮中心9日宣布，全國酒店、舞廳全面停止營業。消息一出後就有網友好奇，報導中該名女公關曾和客人出場，出場的意思是否等同於性交易（做S）？

原PO在PTT上發問，指自己沒去過酒店因此不太懂，新聞說確診小姐還和客人出場，「出場是要幹嘛？出去玩？還是要去做○？出場就是可以打○的意思嗎？」

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▲台北市副市長黃珊珊帶隊稽查北市酒店。（圖／記者周宸亘攝）

話題一出後，就有專業老司機解惑「框出場≠能上床」，出場只是買下酒店小姐的時間，可以帶出去，是算鐘點費的，過夜的話要跟酒店小姐談好價錢，要另外收錢，「最好是框出場前，先問好這妹是金魚還是木魚（能不能S），不然框出場，妹才跟你說他不做S的，到時候不要說人家詐騙」。

也有其他網友附和，「出場費主要是給酒店跟經紀人，做S如果是私下談，就不必被抽成，如果是由媽媽桑幫你談，就會被抽」、「很多小姐都只做固定客人的S」、「酒店小姐可自己決定接不接S」、「要看當時怎麼談，出場、過夜分開算，也可能合併談」。

一般酒客會將不提供性服務的酒店小姐稱為「金魚」，反之「木魚」。有網友就開玩笑的說，「金魚就真的是觀賞用（沒有S）」。