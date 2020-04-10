「Bean」沒有你想像的平凡！　三星新耳機降噪、便宜還讓你好看

▲Galaxy Buds Bean支援主動降躁功能。（圖／WinFuture）

記者謝仁傑／綜合報導

三星下一代「豆」狀的 Galaxy Buds，外號「Bean」即將推出，據傳有主動降噪的功能，它的售價也跟外型一樣令人感到相當親切，價格定在150美元（約新台幣4,500元）以下，比三星最近發佈的 Galaxy Buds+ 還要便宜。

韓國媒體《SamMobile》報導，儘管「Bean」的價格變低了，卻沒有忽略功能面，它將支援主動降躁；不過，如圖中所示，它將不具有矽膠耳塞，相較於蘋果的 AirPods Pro 或其他廠牌耳機相比，降噪效果如何還不好說。

Galaxy Buds 長28毫米、寬13毫米，但三星正試圖進一步縮小這些尺寸；此外，「Bean」可能使用三星定製晶片，續航力估長達11小時。

至於這長相令人感到親切的「Bean」何時會亮相？推測或許將與 Galaxy Note 20 系列在今年秋季共同推出，但也可能因為疫情關係再延後或者在線上發佈，星粉們可以好好期待一下。



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►三星全新第三代Galaxy Buds外型曝光 最快下半年就上市

►Galaxy Buds+紅色款動手玩：不會過分高調的穿搭配件

►Google Pixel Buds 即將登台！ 用發音震動感測達到通話降躁