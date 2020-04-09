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女手機遺落慌忙找尋　好心民眾拾交…警積極協助認領

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▲枋寮警分局建興派出所警員陳昱安連絡林姓失主前來領回手機，讓她很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興派出所警員陳昱安連絡林姓失主前來領回手機，讓她很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓女子騎機車掉了手機，由於手機內珍藏有寶貴影片及照片，由於不知在何處掉落，心裡著急，想著可能找不回來，沒想到接獲枋寮警方通知有好人撿到她的手機，讓她喜出望外，向警方及撿拾者一再道謝。

枋寮警分局建興派出所日前接獲民眾來所報案，於某汽車駕訓班前拾獲一支三星手機，因手機外表非常新，該手機主人應遺失不久，肯定十分著急，受理警員陳昱安立即依拾得物程序辦理並試著將該手機螢幕開啟，查看是否有任何蛛絲馬跡可以聯繫失主前來認領。

陳員在檢視該手機後，果然在手機通訊錄發現遺失者最近撥出的手機號碼，經回撥聯繫果然順利聯絡到手機主人親友，請她代為轉達失主前來建興派出所認領。

林姓失主接獲親友轉知後立刻前來派出所領回，經警方比對身分後確認是她所有；她表示，手機內有許多珍貴的照片及影像，原本以為手機找不回來了，不只是金錢上的損失，連這些珍貴的回憶也將遺失，所幸善心的人士及積極地警方，讓她能在短時間內夠順利找回手機，頻向警方表達感謝之意。

枋寮分局分局長黃國源肯定陳昱安積極為民服務圊神，值得員警學習，並提醒員警盡其所能給予民眾關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。

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