三星粉絲注意了！　傳Galaxy S20 Ultra將推新色

記者謝仁傑/綜合報導

經常爆料三星的科技部落客 Ice Universe 本週在推特上發佈消息,指出三星 Galaxy S20 在不久的將來可能會增加新的顏色,三星計劃為這款手機的外觀打造全新配色。雖然,目前這個令星粉振奮的消息還未得到官方證實。

三星全新推出的 Galaxy S20 系列手機,其中 S20 搭載6,400萬畫素的三鏡頭、S20+ 搭載6,400萬畫素的四鏡頭,而 S20 Ultra 除了搭載四鏡頭之外,畫素更高達 1.08 億。

另外,S20系列手機使用的金屬和玻璃設計相當高級,這點是毋庸置疑的。

S20 Ultra new color, coming soon...

China will launch the white version of the Galaxy S20 Ultra