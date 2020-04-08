三星粉絲注意了！　傳Galaxy S20 Ultra將推新色

▲Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

經常爆料三星的科技部落客 Ice Universe 本週在推特上發佈消息，指出三星 Galaxy S20 在不久的將來可能會增加新的顏色，三星計劃為這款手機的外觀打造全新配色。雖然，目前這個令星粉振奮的消息還未得到官方證實。

三星全新推出的 Galaxy S20 系列手機，其中 S20 搭載6,400萬畫素的三鏡頭、S20+ 搭載6,400萬畫素的四鏡頭，而 S20 Ultra 除了搭載四鏡頭之外，畫素更高達 1.08 億。

另外，S20系列手機使用的金屬和玻璃設計相當高級，這點是毋庸置疑的。

S20 Ultra new color, coming soon... — Ice universe (@UniverseIce) March 31, 2020

China will launch the white version of the Galaxy S20 Ultra — Ice universe (@UniverseIce) April 7, 2020



就外觀而言，相較於其他廠牌的熱門手機，它的外型並不是特別突出。Ice Universe 最新指出，中國市場很快就會有白色版本的 S20 Ultra。不過，目前還沒有跡象表明三星是否真的會在中國或其他地區推出這種顏色。



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