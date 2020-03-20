Galaxy Buds+紅色款動手玩：不會過分高調的穿搭配件

▲紅色Galaxy Buds+動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得韓國電信（KT）獨家銷售的紅色特殊款Galaxy S20+與Galaxy Buds+嗎？《ETtoday新聞雲》記者這此透過友人取得了紅色款的Galaxy Buds+進行拍攝。一開始看到大紅色又帶有一點金屬色澤的Galaxy Buds+時，會直覺認為這款耳機配戴起來一定會相當高調，不過記者實際試戴後發現，因為Galaxy Buds+的小巧設計，配戴起來不但低調，且還可以成為不錯的穿搭配件。

▼大紅又帶有金屬光澤的Galaxy Buds+實際配戴起來並不會過分高調。（圖／記者邱倢芯攝）

跟一般版的Galaxy Buds+一樣，盒裝內容物僅有Galaxy Buds+耳機、充電盒、可替換矽膠耳塞套三副（一副出廠時已裝在耳機上），以及一條充電線。記者認為，當中唯一比較可惜的地方是，紅色款的Galaxy Buds+充電線顏色並不是相對應的紅色，而是黑色充電線。

▼紅色款Galaxy Buds+盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

而紅色款的Galaxy Buds+與手機配對方式與以往一樣，只要在三星手機附近打開充電盒的上蓋（需開啟藍牙功能），三星手機隨即就會跳出配對畫面；而如果是要與他廠的手機配對，則需要點進藍牙配對的頁面中，點取耳機選項才能進一步配對。

▼在配對畫面中，手機跳出來的耳機圖示一樣是紅色的Galaxy Buds+。（圖／記者邱倢芯攝）

而應該有不少人好奇，Galaxy Buds+的紅色，與台灣三星先前推出的Galaxy Note 10 Lite的紅色有何不同？實際拿這兩款產品進行顏色比較可以發現，Galaxy Buds+的紅色顏色較深，且帶有金屬色澤，而Galaxy Note 10 Lite的紅色則是較偏橘紅色，且較沒有金屬色澤。記者個人認為，Galaxy Buds+的紅色較為吸引人。

▼一樣都是紅色，Galaxy Buds+的紅色較深且帶有金屬色澤。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在音質表現上，Galaxy Buds+與前一代Galaxy Buds一樣搭載AKG專業調校音效及雙動態揚聲器，音質表現相當優異，比較可惜的是，Galaxy Buds+僅有提供通話降噪功能，在聽音樂的情況下並不提供降噪。

不過要注意的是，紅色款的Galaxy Buds+雖然很美，但並沒有在台灣上市，在台灣僅能購得「琺瑯黑」、「月光白」以及「水玉藍」三色，且目前未能確認台灣三星是否會引進紅色款的Galaxy Buds+。