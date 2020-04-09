高雄「金芭黎」沒停業…一堆「逆天長腿」還在陪酒　小姐遭稽查急忙逃跑

地方中心／高雄報導

中央流行疫情指揮中心9日下令，全國舞廳、有男、女陪侍的場所都要立刻停業，然而高雄知名的金芭黎舞廳仍照常營業，直到晚間8點多，副市長葉匡時率隊到場稽查，小姐們才紛紛匆忙離開，舞廳工作人員解釋，法令下達時，還有客人陸續來消費，只好營業到晚上8點才請客人、小姐離開。

▲高雄知名舞廳沒有即刻停業，理由是「還有客人進入消費」恐成防疫破口。（圖／地方中心攝）

▲金芭黎小姐照常陪酒，直到晚間遭稽查才開始逃跑，並躲避鏡頭。（圖／地方中心攝）

葉匡時表示，希望全民注意防疫的安全措施，若有人行為不檢點，該處罰就處罰，但我們還是會盡量勸導；至於金芭黎為何能照常營業，葉匡時解釋，「聽經理講，因為臨時宣布要關了，因此請小姐來領錢、私人物品，並沒有營業」明顯與舞廳工作人員說法不符。

▲金芭黎小姐們排隊領錢及私人物品，未保持室內1.5公尺的社交距離，且未戴口罩。（圖／地方中心攝）

舞廳工作人員受訪時說，政府下令從下午開始就不能營業，但當時還是有客人進來，我們就是盡量勸他們離開，營業到晚上8點開始請客人離場，會慢慢把場地清空。記者追問，那現在（晚間9點左右）裡頭還有客人嗎？工作人員委婉說，現在還有一些客人陸陸續續離開中。

▲▼葉匡時解釋，「聽經理講，因為臨時宣布要關了，因此請小姐來領錢、私人物品，並沒有營業」，但金芭黎的工作人員受訪解釋，沒有即刻停業是因為客人陸續上門，到晚間8點再開始趕人。（圖／地方中心攝）