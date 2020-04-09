金芭黎舞廳停業了！員工全放無薪假　「護國舞小姐」離職

▲高雄市金芭黎舞廳9日晚間停業。（圖／記者吳奕靖攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心9日下令，各縣市地方政府列管八大行業的場所，只要有男、女陪侍，無論是舞廳還是場所，都要立刻停業，先前曾守住首波疫情的「金芭黎舞廳」也要停業，小姐們都放無薪假，等疫情結束後，再繼續上班。

台灣近日出現一名特殊確診案例，案379確診時曾說，她沒有工作、生活單純。不過，相關單位調查後才發現，這名案379根本不是所謂「生活單純、沒有工作」，而是台北知名酒店的女公關，而且還是紅牌，曾與客人出場。

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▲台商害金芭黎舞廳大規模消毒。（圖／地方中心攝）



對此，指揮中心指揮官陳時中表示，案379確實自述「生活單純」，但疫調人員不太相信，因此開展調查，發現女子有「難言之隱」，後續掌握清楚後，就能進一步調查。此外，指揮中心也下令，各縣市地方政府要列管八大行業的場所，只要有陪侍的酒店、舞廳，都要立刻停業。

根據《自由時報》報導，為了遵守政府法規，先前曾大規模消毒的金芭黎舞廳也宣布停業，舞小姐全放無薪假，等到疫情過後，再繼續上工。而金芭黎之所以會大規模消毒，是因為有名台商從武漢返台，到該舞廳消費，卻不停咳嗽，被一名舞小姐舉報，隨後確診新冠肺炎。該名舞小姐機警的行為，讓她被封為「護國舞小姐」，不過，她似乎不喜歡太受關注，因此已經離職。

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