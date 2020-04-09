▲▼ 守護台東零確診，社區關懷據點提倡長者防疫宣導。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導



「守護台東0確診 社區關懷據點讚」，近日全台因新冠肺炎疫情影響，許多縣市的社區活動紛紛喊停，在目前仍為零確診狀況的台東縣，於9日下午在台東市民生社區照顧關懷據點辦理長輩防疫關懷活動，台東縣長饒慶鈴也抵達現場和長者互動，透過宣導與情境模擬的方式，讓長輩將各種防疫小撇步快速融入生活之中，希望長輩每天都能健康快樂學習，場面相當生動有趣。

饒慶鈴表示，目前全台仍籠罩在肺炎疫情的威脅，許多縣市在傳染性肺炎確診個案出現後，為了避免群聚感染，社區照顧關懷據點或是食堂活動紛紛停辦，台東縣目前的社區照顧關懷據點數計有74個站點，對於是否應予停辦部分，經過調查，大部分站點表示想持續辦理據點服務，只有少部分站點表達希望停辦的意向，對於據點的意見，縣府都充分尊重。

社會處長陳淑蘭指出，台東縣政府對於老人社會福利政策相當的重視，目前16個鄉鎮市合計有74個社區照顧關懷據點，村里涵蓋率達到80%，另開辦87處的原住民部落文化健康站、10處聚福食堂及2處扶老攜幼的和親堂，若本縣出現第一例確診個案，縣府將會宣布有關據點服務當中群聚性的「健康促進活動」及「餐飲服務」會暫時停止，其他「電話問安」服務照常辦理，後續視疫情狀況宣布各項服務是否續辦或停辦。

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