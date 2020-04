林佳龍參戰！批譚德塞放任政治力干預　讓WHO變「Health for None」

▲林佳龍批評譚德塞,放任政治力干預,將WHO變為「Health for None」。(圖/取自WHO)

記者賴文萱/台北報導

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)8日在例行記者會上說,這3個月以來不斷受到台灣「人身攻擊」。對此,交通部長林佳龍今晚也在臉書發文批評,譚德塞放任政治力干預,將WHO變為「Health for None」,更不該用「誰霸凌誰」或「誰歧視誰」的個人層次問題,來簡化、混淆或遮蓋肇因。

林佳龍表示,健康是全人類共同願望,世界衛生組織(WHO)成立的宗旨是「Health for All」,因為疾病的傳播沒有國界、不分種族,只要一處失守,全球都受害。然而長期以來WHO卻因政治因素排擠台灣,不只損人不利己,甚至違背創立的宗旨。



這次疫情從中國開始席捲全球,台灣因與中國地理位置接近、交流頻繁,被預測是全球風險最高的國家。林佳龍說,然而台灣卻在不得其門而入WHO的情況下,順利被許多國家視為抗疫典範,成為全世界最安全的國家之一,甚至開始幫助世界抵抗疫情,Taiwan is Helping。

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍呼籲譚德塞,既然身為WHO秘書長,就有責任完成「Health for All」的宗旨,台灣就是最後那一塊不可或缺的拼圖。(圖/翻攝自林佳龍臉書)



林佳龍表示,台灣的醫療進步,體制趨於健全,是最能幫助世界,也幫助WHO達成「Health for All」宗旨的國家,卻長期被排擠、孤立;譚德塞秘書長原本應努力達成WHO的創立宗旨,卻放任政治力干預,將WHO變為「Health for None」。



從這次疫情造成全球混亂的狀況,不難發現WHO的失職源自組織的缺陷,譚德塞身為秘書長有責任正視、並且解決矛盾。林佳龍批評,面對國際不斷呼籲讓台灣協助世界,他更不應該用「誰霸凌誰」或「誰歧視誰」的個人層次問題,來簡化、混淆或遮蓋肇因。



台灣在這次的抗疫戰爭中有效守住防線,但WHO卻對台灣視而不見、聽而不聞,就如同他們對待武漢肺炎一樣。林佳龍說,若再不願正視問題,進而對症下藥,WHO將距離「Health for All」越來越遠。



林佳龍表示,期盼譚德塞可以應蔡英文 Tsai Ing-wen總統之邀到台灣,瞭解台灣的經驗,協助全球的公共衛生走上正軌;我們也會盡地主之誼,讓他看見台灣這好國好民的風景。他也要呼籲譚德塞,既然身為WHO秘書長,就有責任完成「Health for All」的宗旨,而台灣就是最後那一塊不可或缺的拼圖。