林佳龍參戰！批譚德塞放任政治力干預　讓WHO變「Health for None」

▲林佳龍批評譚德塞，放任政治力干預，將WHO變為「Health for None」。（圖／取自WHO）

記者賴文萱／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在例行記者會上說，這3個月以來不斷受到台灣「人身攻擊」。對此，交通部長林佳龍今晚也在臉書發文批評，譚德塞放任政治力干預，將WHO變為「Health for None」，更不該用「誰霸凌誰」或「誰歧視誰」的個人層次問題，來簡化、混淆或遮蓋肇因。

林佳龍表示，健康是全人類共同願望，世界衛生組織（WHO）成立的宗旨是「Health for All」，因為疾病的傳播沒有國界、不分種族，只要一處失守，全球都受害。然而長期以來WHO卻因政治因素排擠台灣，不只損人不利己，甚至違背創立的宗旨。



這次疫情從中國開始席捲全球，台灣因與中國地理位置接近、交流頻繁，被預測是全球風險最高的國家。林佳龍說，然而台灣卻在不得其門而入WHO的情況下，順利被許多國家視為抗疫典範，成為全世界最安全的國家之一，甚至開始幫助世界抵抗疫情，Taiwan is Helping。

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▲林佳龍呼籲譚德塞，既然身為WHO秘書長，就有責任完成「Health for All」的宗旨，台灣就是最後那一塊不可或缺的拼圖。（圖／翻攝自林佳龍臉書）



林佳龍表示，台灣的醫療進步，體制趨於健全，是最能幫助世界，也幫助WHO達成「Health for All」宗旨的國家，卻長期被排擠、孤立；譚德塞秘書長原本應努力達成WHO的創立宗旨，卻放任政治力干預，將WHO變為「Health for None」。



從這次疫情造成全球混亂的狀況，不難發現WHO的失職源自組織的缺陷，譚德塞身為秘書長有責任正視、並且解決矛盾。林佳龍批評，面對國際不斷呼籲讓台灣協助世界，他更不應該用「誰霸凌誰」或「誰歧視誰」的個人層次問題，來簡化、混淆或遮蓋肇因。



台灣在這次的抗疫戰爭中有效守住防線，但WHO卻對台灣視而不見、聽而不聞，就如同他們對待武漢肺炎一樣。林佳龍說，若再不願正視問題，進而對症下藥，WHO將距離「Health for All」越來越遠。



林佳龍表示，期盼譚德塞可以應蔡英文 Tsai Ing-wen總統之邀到台灣，瞭解台灣的經驗，協助全球的公共衛生走上正軌；我們也會盡地主之誼，讓他看見台灣這好國好民的風景。他也要呼籲譚德塞，既然身為WHO秘書長，就有責任完成「Health for All」的宗旨，而台灣就是最後那一塊不可或缺的拼圖。