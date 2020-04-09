竹市府攜手慢飛兒天使散佈愛　暖心加菜有機防疫便當

▲慢飛兒天使細心照顧有機蔬菜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近來武漢肺炎疫情持續升溫，新竹市政府與公益團體「愛恆啟能中心附設慢飛兒庇護工場」共同為防疫盡心力，新竹市長林智堅自掏腰包認購慢飛兒天使細心照顧的有機蔬菜福山萵苣150斤，由環保局透過社會處媒合餐飲業者，製作防疫便當，讓無法自理三餐的民眾也能安心在家隔離或檢疫，落實低里程減碳環保，讓「民生需求、公益與環保」一舉三得。

環保局長江盛任表示，環保局及市府都市發展處共同輔導「慢飛兒庇護工場」進行「可食地景環保菜園」計畫，自去（108）年4月起成立環保菜園，慢飛兒學員透過種植計畫，進行共農共學，從中獲得滿足與成就的療癒。該菜園位於天府路，占地約656平方公尺，採網室結構，以有機肥料栽種蔬菜，依據節氣栽種適合作物，例如福山萵苣、紅鳳菜、楊桃豆、菠菜等，種植期約1～3個月不等，平均每週都能批次採收，蔬菜產量一年約3,000斤，銷售給社區居民及學校等，落實「吃在地、食當令」，順應大自然節奏，享受安心的有機蔬菜，又可達成低里程減碳環保。

江盛任表示，新竹市國中小學每週一素，而且都使用在地的有機食材，讓學童攝取健康蔬食從小養成。另新竹市自105年起推動一系列關懷土地的友善農耕活動，包括在公園、動物園的食物森林，位於里鄰社區的可食地景，還有在住家屋頂種菜的仿生菜畦，將雜草、落葉、廚餘等有機廢棄物轉化為肥沃土壤，用友善環境的方式，種植出可永續生產的健康蔬果，保持身體健康，並扎根環保永續家園。

環保局與愛恆啟能中心每年共同舉辦綠色環保嘉年華活動，透過二手市集等活動，進行各式環保宣導，讓民眾一起做環保做公益。近兩年來，更將活動場地移師到愛恆樂活園區（亦即可食地景環保菜園所在地），讓民眾體驗戶外農地的樂趣。