　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府攜手慢飛兒天使散佈愛　暖心加菜有機防疫便當

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲慢飛兒天使細心照顧有機蔬菜。（圖／新竹市政府提供）

▲慢飛兒天使細心照顧有機蔬菜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近來武漢肺炎疫情持續升溫，新竹市政府與公益團體「愛恆啟能中心附設慢飛兒庇護工場」共同為防疫盡心力，新竹市長林智堅自掏腰包認購慢飛兒天使細心照顧的有機蔬菜福山萵苣150斤，由環保局透過社會處媒合餐飲業者，製作防疫便當，讓無法自理三餐的民眾也能安心在家隔離或檢疫，落實低里程減碳環保，讓「民生需求、公益與環保」一舉三得。

環保局長江盛任表示，環保局及市府都市發展處共同輔導「慢飛兒庇護工場」進行「可食地景環保菜園」計畫，自去（108）年4月起成立環保菜園，慢飛兒學員透過種植計畫，進行共農共學，從中獲得滿足與成就的療癒。該菜園位於天府路，占地約656平方公尺，採網室結構，以有機肥料栽種蔬菜，依據節氣栽種適合作物，例如福山萵苣、紅鳳菜、楊桃豆、菠菜等，種植期約1～3個月不等，平均每週都能批次採收，蔬菜產量一年約3,000斤，銷售給社區居民及學校等，落實「吃在地、食當令」，順應大自然節奏，享受安心的有機蔬菜，又可達成低里程減碳環保。

江盛任表示，新竹市國中小學每週一素，而且都使用在地的有機食材，讓學童攝取健康蔬食從小養成。另新竹市自105年起推動一系列關懷土地的友善農耕活動，包括在公園、動物園的食物森林，位於里鄰社區的可食地景，還有在住家屋頂種菜的仿生菜畦，將雜草、落葉、廚餘等有機廢棄物轉化為肥沃土壤，用友善環境的方式，種植出可永續生產的健康蔬果，保持身體健康，並扎根環保永續家園。

環保局與愛恆啟能中心每年共同舉辦綠色環保嘉年華活動，透過二手市集等活動，進行各式環保宣導，讓民眾一起做環保做公益。近兩年來，更將活動場地移師到愛恆樂活園區（亦即可食地景環保菜園所在地），讓民眾體驗戶外農地的樂趣。

ET快訊
館長賣「乾洗手」被罰60萬！稱「有效對抗新冠肺炎」民眾怒檢舉
「她一確診大家都掛了」！女公關照片瘋傳　經紀人嘆：簡直要逼著
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市同一飼主2場火雞場染禽流感　撲殺1375隻加強熱點區防疫

防止飛沫傳染疫情　桃園加強宣導禁止提供試吃、試用服務

竹市府攜手慢飛兒天使散佈愛　暖心加菜有機防疫便當

新冠肺炎疫情台東迄今零確診　9成縣民肯定縣府防疫措施　

台南市傳托育人員不當照顧幼兒　社會局查證屬實開罰6萬元

林智堅視察近距離服務業　籲嚴守防疫讓顧客安心

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

台東林管處森林育樂場域防疫措施　提醒民眾配合

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

台南市同一飼主2場火雞場染禽流感　撲殺1375隻加強熱點區防疫

防止飛沫傳染疫情　桃園加強宣導禁止提供試吃、試用服務

竹市府攜手慢飛兒天使散佈愛　暖心加菜有機防疫便當

新冠肺炎疫情台東迄今零確診　9成縣民肯定縣府防疫措施　

台南市傳托育人員不當照顧幼兒　社會局查證屬實開罰6萬元

林智堅視察近距離服務業　籲嚴守防疫讓顧客安心

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

台東林管處森林育樂場域防疫措施　提醒民眾配合

受惠防疫居家辦公需求　宏碁3月營收月增114.3%

星巴克4／13起再加碼4天買一送一　特定2天消費不限金額再送半價券

免疫細胞治療肝癌、肺炎　長春藤生命科學與雙和醫院正式通過特管法

網路離家成未成年性剝削前身　他曝預防方法：家長應具備「數位素養」

狂！日本藥妝「松本清」逆勢展店　台灣10號店插旗微風南京

「人都吃不飽還養狗！」　年後爸蓋3房寵毛孩她苦笑

超ㄎㄧㄤ阿金1秒「變檯燈」！　同伴汪淡定眼神死像P的

下背痛是嚴重疾病警訊？「下背痛10大迷思」醫師來破解

佐登-KY 3月營收月增7.7%　加盟進貨逆勢成長62.73%

等紅綠燈突然壞掉！2阿金同步「耍賴翻滾」　媽嘆：何時能回家

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

老師打斷女兒手　彰教育處啟動調查

大溪木博館5歲　市議員志工接地氣

汽車駕照不等於機車駕照　上路前要注意

「木博喵」帶路　大溪木博館5週年慶

華泰名品城　4/13起調整營業時間

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

三義路基掏空　自來水管破裂車下陷

一再違停有一天恐會烙下終生遺憾

新北400萬人口活動抽中首獎套房

萬美玲與「Footer」做公益　捐贈口罩套

中央宣布酒店舞廳暫停營業黃偉哲支持

南投2確診案例都康復出院　開出6張防疫罰單

酷碰券拼經濟高思博說最後沒得吃！

免費提供次氯酸水　花蓮7個點自備容器索取

更多熱門

相關新聞

竹市防疫消毒大隊成立

竹市防疫消毒大隊成立

因應新冠肺炎病毒存留環境，可能成為傳染更多人的媒介，新竹市政府今（25）日啟動公共場所環境消毒計畫，成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，鎖定車站、公園人潮密集區的周邊環境消毒，預計2周內完成137處消毒。新竹市長林智堅今日視察火車站與關新公園消毒情形，同時呼籲大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必依中央指揮中心訂定嚴重特殊傳染性肺炎相關指引，進行內部場所消毒，防止疫情擴散，共同確保市民安全健康。

新竹客運保養廠柴油車保檢合一

新竹客運保養廠柴油車保檢合一

土耳其取經竹市廚餘處理廠

土耳其取經竹市廚餘處理廠

18公頃大草原左岸新秘境啟用

18公頃大草原左岸新秘境啟用

新竹市6處節電示範社區出爐

新竹市6處節電示範社區出爐

關鍵字：

新竹市環保局

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

4款新iPhone規格、售價曝光

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面