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國民黨邀傳統市場業者發聲：紓困未納入攤商恐倒閉

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▲▼傳統市場直擊。（圖／記者洪正達、唐詠絮攝）

▲新冠肺炎疫情持續惡化，已嚴重衝擊傳統市場客流量與營收。（圖／ETtoday新聞雲資料照，下同）

記者羅婉庭／台北報導

新冠肺炎疫情持續惡化，已嚴重衝擊傳統市場，不少攤商倒閉、停業，國民黨9日提出，紓困2.0並未將攤商納入補助範圍、振興抵用券須等疫情結束後開始發放，無法改善攤商生活困難，政府應正視傳統市場的紓困需求，提出更為妥善的紓困方案。

文傳會主委王育敏表示，目前新冠肺炎疫情嚴峻，政府要求國人減少不必要外出，因此傳統市場客流量與營收都因此大幅減少，但是政府提出的振興抵用券方案，必須等到疫情結束後才開始發放，對於傳統市場攤商來說根本緩不濟急，而紓困2.0並未將攤商納入補助範圍，無法改善攤商生活困難，恐怕會引發後續攤位倒閉、員工失業等等問題，因此呼籲政府應正視傳統市場的紓困需求，提出更為妥善的紓困方案。

針對新冠疫情造成國人不願前往傳統市場，衝擊傳統市場營運、攤商生計之問題，西寧市場會長卓文水提出政府應補助市場消毒、清潔的人力與物資費用，並減收市場水電基本費用，另外目前紓困2.0方案並未將傳統市場攤商納入。

中華傳統市長協會理事長潘愛玉也呼籲，全國838處傳統市場73,959位攤商，應納入紓困2.0，比照計程車司機等自營作業者每月補助1萬元、連續3個月，以及比照中小型企業貸款補貼，給予傳統市場、市集租約自營攤商至少70萬元1年免息，避免攤位倒閉停業、攤商員工失業。

中華傳統市場協會總幹事莊志宗則表示，現在政府對傳統市場的補助，都被用在路平、照明等設備更新，根本無助於攤商紓困，而對未戴口罩進入市場民眾重罰三萬元，更造成國人不願進入市場購物，因此呼籲政府應補助市場添購防疫設備、紅外線體溫感測儀器等等，並對攤商落實紓困補助，才能真正讓傳統市場維持生存。

國民黨上午召開「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」第二場記者會，邀請台北市議員、文傳會副主委王鴻薇，中華傳統市場協會理事長潘愛玉、中華傳統市場協會總幹事莊志宗以及各大傳統市場自治會會長出席現身說法，表達疫情對傳統市場造成嚴重衝擊，希望政府能針對傳統市場提供更完善的紓困方案。

木新市場會長劉素琴指出，目前新冠肺炎疫情已經造成傳統市場營收大幅減少，平均都會區營收減少約3至4成、一般市區減少約2至3成。其中以飲食類型攤商的營收減少最多，都會區至少損失5成、一般市區的飲食攤則損失約3至4成。

中崙市場會長林明竹對此表示，一旦傳統市場報導有確診個案或傳言有到過市場，則營收至少減少 7到8成，顯示新冠肺炎已經嚴重影響傳統市場的發展與維持。

東三水街會長蕭銘宏表示，雖然日前政府已將傳統市場納入振興抵用券適用範圍，但是由於振興抵用券要等到疫情結束後才會發放，而現在新冠肺炎疫情卻持續升高，根本不知道何時才會結束，目前傳統市場攤商已經難以生存，因此懇請政府研擬分階段實施辦法，以免遠水救不了近火。

成功市場會長陳中明則指出，目前「振興抵用券」的800元中，區分成4類產業，其中夜市、市場與觀光工廠為1類，另外3類分別為商圈、餐廳、藝文活動，不僅每類各200元金額太少，加上傳統市場攤商及消費族群年齡普遍較高，使用機會較低，因此呼籲政府應比照「夜市抵用劵」發行專用「市場(集)振興抵用券」，才能符合傳統市場的需求，達到具體的振興效果。

▲▼傳統市場直擊。（圖／記者洪正達、唐詠絮攝）

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