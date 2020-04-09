沈富雄：無症狀帶原者不會是防疫的破口　勿引起恐慌

▲新冠肺炎日趨嚴重，台北市民於戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

武漢市8日零時起正式解封，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，武漢無症狀感染者占0.15%到0.3%左右，換算人口，大約有1到2萬的未知「無症狀感染者」，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。對此，前立委沈富雄認為，「無症狀帶原者不會是防疫的破口」。

沈富雄9日在臉書表示，武漢解封前，武漢大學的一名學者提出警告：有1到2萬的無症狀帶原者會到處散播病毒，雖然傳播力只有1/3，仍然不能不小心，所引述的數據是這群可能的麻煩製造者占篩檢數0.15%至0.30%，以此推估出1至2萬人，顯然量體的規模是650萬，是武漢封城前的一半，應是合理，0.15%看似無感，1萬人卻頗驚悚，兩者之間，如何拿揑，需要智慧。

沈富雄指出，與武漢的疫情相比，以台灣不算疫情的「疫情」，把武漢的數據除以3，可說是寬鬆，所以，0.15%除以3等於0.05%，0.05%代表什麼意義？代表普篩1萬人將得無症狀帶原者5人，以目前的人力、物力，絶對不會去做此等傻事，如只做1千人，則陽性率是0，等於白忙一場。

沈富雄認為，百分比沒意義，但換算成人數，又是另一回事，台北市200萬人口的0.05%是1千人，台灣2300萬人口的0.05%是1萬2500人，想到1千個定時炸彈在台北市趴趴走，怎不令人頭皮發麻，不久前，台大公衛院的副院長陳秀熙就發出警告，說武漢封城後有1千100個帶原者跑到台灣來，結果是一點事也沒發生。

沈富雄強調，對無症狀帶原者的傳播力沒有摸清楚之前，切忌大放厥辭，引起無謂恐慌，希望上面的推論不是源自我的愚昧，但起碼不爭的事實是，「不管台灣目前有多少無症狀帶原者，他們並沒有惹事生非」。