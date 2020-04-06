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武漢市增34名無症狀！專家建議：8日解封還須警惕

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

「封城」超過2個月的武漢市，儘管要在4月8日恢復對外交通，但武漢大學中南醫院呼吸與危重癥醫學科首席專家楊炯教授仍覺得，解封人口流動會逐漸變大，因此需要更謹慎。截至5日，武漢全市共核酸檢測14,351人，其中新增34名無症狀感染者。

綜合陸媒報導，疫情爆發中心「武漢市」將在8日解封，解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。對此，楊炯指出，從近三天普查數據來看，武漢的無症狀感染者占0.15%至0.3%左右，也就是說大約有一到兩萬的無症狀感染者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的，還是需要警惕。

楊炯進一步解釋，目前確診患者和疑似患者都在積極救治，「現在比較害怕的還是無症狀感染者，武漢4月1日出現的境外輸入病例也是無症狀的，總之就是要加強無症狀人群的管理。」

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

他強調，「這些重點人群武漢其實已經都在排查了，像現在武漢的復工體檢就非常必要。從個人來說，也一定要做好防護，對自己負責，也是對別人負責。」

據武漢市衛生健康委員會通報指出，截至5日0時至24時，全市新增確診病例0例，新增出院病例69例，新增死亡病例1例，新增疑似病例0例。全市累計報告確診病例50,008例，全市累計治愈出院46,863人，累計死亡2,571人。現有確診病例574人（重症148人、危重症83人），現有疑似病例0例。新增無症狀感染者34人，當日解除隔離43人，尚在醫學觀察的無症狀者達673例。

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

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